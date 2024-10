Primera victòria de l'Artesa

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Artesa de Segre es va imposar (2-0) al Juneda, en un dels duels lleidatans de Primera Catalana, en un partit disputat i amb opcions per als dos conjunts, sobretot a la primera meitat.

La igualtat va marcar els primers quaranta-cinc minuts, i els dos equips van tenir les seues ocasions per marcar. L’Artesa va tocar més i millor al centre del camp amb un joc combinatiu de qualitat. Per la seua part, el Juneda va intentar jugar a la contra, amb un Oriol Masbernat molt actiu, que va portar de corcoll tota la defensa local. En el minut 15, l’Artesa va tenir la primera oportunitat per obrir el marcador en una ocasió de Nico Aires, que Pol Culleré va aconseguir desviar en la seua estirada. La resposta visitant la va donar Oriol Masbernat, encarant en solitari Marbà, però Soriano, a l’últim moment, li va arrabassar la pilota. En el 33, Sergi Galcerán va rematar, però la seua rematada va sortir fregant el pal esquerre de la porteria del Juneda, en una altra bona ocasió local. Nico Aires va tenir una altra bona ocasió de gol en el minut 41, però va rematar fora una bona assistència des de fora de l’àrea. L’última oportunitat de gol del primer temps la va tenir el Juneda per mediació de Marc Camí, però entre Marbà i Sanz van aturar el perill i van desbaratar l’acció de l’equip visitant.A la segona part, l’Artesa es va mostrar més actiu i va sortir a buscar la victòria, dominant els primers minuts de joc després de la represa. Aviat donaria resultat aquest domini ja que en el minut 50 Ros va rematar de cap un rebuig del porter visitant (1-0). Cinc minuts després, va ser Sergi Galcerán el que va sentenciar a favor de l’Artesa de Segre (2-0). El Juneda ho va intentar en els últims minuts, però sense sort de cara a la porteria contrària, davant d’una defensa molt temperada i molt ben col·locada que no va veure perillar el resultat en cap moment fins al final.Després d’aquest resultat, l’Artesa de Segre aconsegueix sumar els seus tres primers punts, abandona l’última posició de la classificació i ara és catorzè, empatat a punts amb el Turó Peira, un punt per sobre del Parc i dos per sobre del Natació Terrassa, que ara és cuer. Per la seua part, el Juneda és novè amb 4 punts, com l’Igualada i el Guineueta, i dos per sota del Borges i del Pirinaica. Els de les Garrigues visitaran la setmana que ve el Natació Terrassa i el Juneda rebrà el Borges en el derbi comarcal.

El Balaguer, malgrat jugar un bon partit, no va poder puntuar en el seu desplaçament i va caure davant de l’Igualada (3-1). Després dels primers temptejos inicials, els locals van disposar de les dos primeres ocasions, però en el minut 23 el Balaguer va estar a punt d’obrir el marcador en el servei d’una falta que es va estavellar al travesser. A continuació els locals van tenir dos noves ocasions, primer en un cop de cap de Sando que va sortir desviat després de xocar al travesser, i en una doble ocasió que Peguero va desbaratar de forma espectacular. En el 39 va arribar l’1-0, en una altra rematada de Sandoval i 3 minuts després Lobato va ampliar l’avantatge local amb el 2-0. A la segona part, el Balaguer va estirar les línies i en el minut 53 Jadiri va retallar diferències (2-1). En el 83, Etido va aconseguir el 3-1 i va sentenciar el duel.

Pau Prior: “Hem donat una molt bona imatge”

Una vegada finalitzat el partit, Pau Prior, entrenador de l’Artesa de Segre, es va mostrar satisfet amb els primers punts aconseguits pel seu equip i va considerar que “hem donat bona imatge i celebro haver mantingut a zero la nostra porteria”. Sobre el rendiment dels seus, va afirmar que “a la segona part hem estat millor i més encertats”.Per la seua banda, Crístian Méndez, entrenador del Juneda, va manifestar que “a la segona part ells han començat millor i han aconseguit dos gols que no hem pogut remuntar, encara que ho hem intentat”. Per concloure, el tècnic del Juneda va afegir que “han estat justos guanyadors del partit”.