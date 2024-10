A tocar de la victòria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu es va quedar molt a prop d’estrenar ahir el seu caseller de victòries però va acabar cedint al final a la pista d’un Perfumerías Avenida que va tirar d’ofici per amarrar un triomf molt sofert (61-52). El quadre lleidatà, en el qual ja va poder debutar la nouvinguda Ainhoa Gervasini, va fallar molts tirs francs sota el cèrcol i diverses pèrdues al final el van privar d’una remuntada que va buscar amb afany.

Després d’uns primers compassos plens d’imprecisions per ambdós bàndols, les lleidatanes amb tirs molt forçats i les de Salamanca amb diverses pèrdues, el Cadí va imposar el seu joc frenètic liderat per Regina Aguilar. Set punts de la base barcelonina i dos de Murekatete, poderosa a la zona, van posar un sorprenent 0-9 al marcador del Wurzburg que van obligar Ana Montañana a parar el partit i a posar a pista la seua jugadora referencial, Sika Kone, que va fer estralls.La maliana va anotar nou punts i va capturar set rebots (18 de valoració) en tot just cinc minuts que van permetre al Perfumerías Avenida igualar el matx a 16 al final del primer període, després de completar un parcial de 16-7. El conjunt de Salamanca va completar la remuntada a l’inici del segon període amb els punts de dos exjugadores del Cadí, Laura Gil i Andrea Vilaró. Fernández va moure fitxa i va fer tornar a pista Murekatete per enfortir la zona i la ugandesa va ser clau perquè el seu equip tornés a manar al lluminós (23-24). Encara que per poc temps, ja que l’entrada per primera vegada a pista de Kiki Herbert-Harrigan, una altra ex-WNBA, va ser providencial per a les salmantines. Un tap i un triple de la caribenya, amb un 2+1 de Guirantes van posar l’Avenida amb una renda de cinc punts (29-24) que va aconseguir mantenir fins al descans (33-28) després de les males defenses lleidatanes que van permetre un últim triple de Carter. Retornat a la pista, el quadre de Salamanca va ser més intens en defensa i efectiu en atac davant d’un Cadí que va mostrar moltes llacunes enrere i va fallar moltes cistelles franques sota el cèrcol, que li van impedir mantenir un marcador molt més ajustat. Amb Laura Gil dominant la pintura i la joveníssima base Iyana Martín liderant l’atac amb sis punts gairebé seguits (un triple i un 2+1), l’Avenida va aconseguir una altra màxima renda, ara de nou punts en diverses ocasions (42-33 i 45-36). El Cadí no es va ensorrar i va reaccionar amb un parcial de 2-7 que el va situar a només 4 punts (47-43), però uns altres dos atacs mal defensats van permetre a les locals recuperar els vuit de renda (51-43) al final del tercer període. La situació encara es va complicar més a l’inici de l’últim assalt quan Fasoula va elevar la màxima renda fins als 10 punts (53-43). Semblava que el duel es trencaria, sobretot perquè el Cadí continuava fallant cistelles molt fàcils sota el cèrcol, però l’ADN guerrer de les altourgellenques va aparèixer i un triple d’Aguilar i un contraatac de manual completat a la carrera per Murekatete van obligar Montañana a parar el joc al veure reduït l’avantatge a la meitat (53-48, m. 33).El temps mort no va servir de res perquè el quadre lleidatà va allargar el parcial fins a un 0-9 que el va situar a sols un punt (53-52), amb més de quatre minuts per jugar-se. Les urgellenques van tenir un parell d’atacs per situar-se davant, però no van estar fines i dos accions de Carter i Gil van donar oxigen a l’Avenida (57-52) a dos minuts del final. Fernández va demanar fins a dos temps morts en tot just un minut, però dos pèrdues van acabar amb qualsevol opció d’aconseguir la remuntada.

“És injust, després del tros de partit que hem fet”

El tècnic urgellenc Isaac Fernández es va mostrar molt content amb el partit del seu equip, però enfadat per haver tingut tan a prop una victòria davant d’un gran contrincant. “La part important és que la millora és cada vegada més gran. Hem jugat bé els quaranta minuts, no només alguns trams, i crec que l’únic que ens ha faltat és encert, amb un nou de setze en tirs lliures i fallant cistelles sota el cèrcol completament soles. I després perdent pilotes per la falta d’experiència que té un equip tan jove.”. “Ja vaig dient que com més aviat ens fem grans millor, perquè aquests disgustos aniran creixent perquè és injust, després del tros de partit que hem fet”, va insistir l’entrenador del Cadí.