Hamilton fitxa lesionat

L’Hiopos Lleida va fer oficial ahir el fitxatge del 5 que demanava Gerard Encuentra des de la pretemporada, el veterà Johnny Hamilton, de 30 anys i 2,13 metres d’alçada. Seria una gran notícia si no fos perquè el jugador de Trinitat i Tobago està actualment recuperant-se d’una fractura al canell dret que va patir a mitjans del mes de setembre passat, per la qual cosa la seua inclusió en l’equip lleidatà es demorarà unes quantes setmanes més.

Hamilton presenta una fractura en el quart metacarpià del canell dret, la seua mà dominant, una lesió que en condicions normals necessitaria una recuperació d’entre 4 i 5 setmanes, però al tenir també afectat el lligament el període de baixa podria superar el mes, un temps que el conjunt lleidatà i Encuentra no es poden permetre ja que, com s’ha demostrat en els tres partits disputats fins a la data de la Lliga Endesa, l’equip té un enorme dèficit en el joc interior.L’Hiopos Lleida va intentar pal·liar aquesta falta de físic a la pintura amb el fitxatge de Derek Cooke, que va arribar amb un contracte en el qual s’incloïa una clàusula de tall al novembre i desembre. Malgrat que els seus números són més que acceptables (és el màxim rebotejador de la Lliga i el més valorat de l’equip), les seues qualitats tècniques no permeten desenvolupar el joc d’atac que vol imposar Encuentra, que busca un pivot amb més presència a la pintura i que sigui capaç de jugar per sobre del cèrcol, un perfil similar als pivots que ha tingut en el passat com Badji o Kur Kuath.Malgrat l’arribada de Hamilton, que encara no ha passat la revisió a Lleida, per la qual cosa no es descarta que el contracte pugui rescindir-se si el període de baixa és superior a l’esperat, la continuïtat de Cooke no perilla, de moment. El nou jugador de l’Hiopos Lleida compta amb una llarga trajectòria en el bàsquet europeu, sobretot a Turquia. Nascut a Rio Claro, a Trinitat i Tobago, cosa que li permetrà ocupar plaça de cotonou, va jugar a l’NCAA enrolat a Virginia Tech Hokies i Texas-Arlington Mavericks. Malgrat no ser draftejat, va firmar contractes amb Detroit Pistons i Atlanta Hawks, encara que mai no va arribar a debutar a l’NBA.Sí que va jugar a la G-League abans de fer el salt a Europa de la mà del Darussafaka turc la temporada 2019-2020. Després va jugar en el Fenerbahçe, el KK Momar montenegrí i després va tornar a Turquia per militar a l’Afyonkarahisar, el Merkezefendi i la passada campanya al Bursaspor, amb el qual va arribar a jugar la Champions League. En la competició domèstica va firmar 10,8 punts, 6,8 rebots i 12,6 de valoració, i a Europa 10,6, 5,8 i 10,8, respectivament. Entre abril i maig va jugar la Lliga del Líban amb el Beirut Club, firmant una mitjana de 8,4 punts i 6,4 rebots.

Intercanvi de 100 entrades entre l’Hiopos i el Manresa

Hiopos Lleida i Baxi Manresa, que aquest diumenge es veuran les cares al Barris Nord en partit oficial, han acordat que s’intercanviaran fins a 100 entrades a un preu inferior, mentre que la resta d’aficionats hauran d’adquirir les localitats a través del web o a taquilla el dia del duel.Actualment queden un miler de localitats per vendre a preus que van des dels 37 euros la més barata (Fons Superior) fins als 55 (Principal 2 N/2 S i Lateral). El major nombre d’entrades lliures se centren a les zones de Corba, Cantonada i Cantonada Superior, que costen 40 euros, mentre que la Principal 4-6, que puja 60 euros, i la Fila 0, que en val 200, ja estan esgotades.D’altra banda, el Baxi Manresa afrontarà jornada europea abans de visitar l’Hiopos Lleida. Serà avui (20.30) a la pista del potent Derthona Basket italià, en la segona jornada de la Lliga de Campions de la FIBA. El tècnic Diego Ocampo tindrà les baixes del pivot Bodian Massa, amb una lesió a l’isquiotibial, i de l’aler Álex Reyes, amb una sobrecàrrega muscular.

Cooke segueix líder en rebots i Villar és el quart millor recuperador

Malgrat haver perdut els tres partits jugats fins a la data, alguns dels jugadors de l’Hiopos Lleida apareixen en els primers llocs del rànquing en algunes facetes. Derek Cooke continua sent el millor rebotejador de la Lliga amb una mitjana de 8,7, superant l’argentí Emanuel Cate, del Manresa, que té una mitjana de 8,3 i amb el qual es veurà les cares aquest diumenge. Per la seua part, Rafa Villar ocupa el quart lloc en recuperacions amb 2,3 per partit, mentre que Thomas Bropleh és el cinquè en triples anotats per partit, 3, i Dee Bost segueix com el tercer jugador que més pilotes perd, amb una mitjana de 3,3.