L'il·lustrador lleidatà Òscar Serramia resumeix en una làmina els 85 anys d'història del Lleida

L’il·lustrador lleidatà Òscar Serramia ha plasmat en una elaborada làmina els 85 anys del Lleida, club que al llarg d’aquest període de temps ha passat per diversos canvis de nom, forma jurídica i refundacions, però sempre mantenint l’escut, els colors i el Camp d’Esports com a casa seua i l’etapa més longeva del qual va ser com a Unió Esportiva Lleida (1947-2011), fins arribar a l’actual Lleida CF. Diumenge es complirà el 85 aniversari de la fundació del Lleida sota el nom de Lérida Fútbol, amb el qual es va inscriure el 20 d’octubre del 1939, sis mesos després d’acabada la Guerra Civil.

“He volgut fer alguna cosa per recordar aquesta data històrica. Em venia de gust, perquè si no ho faig jo, crec que no ho farà ningú”, explica Òscar Serramia, de 52 anys, apassionat del Lleida, al qual ja ha dedicat alguns dels seus treballs. “He volgut reflectir en el dibuix els principals moments d’aquests 85 anys, els dos ascensos a Primera divisió –1950 i 1993–, la promoció perduda a Gijón, el play-off a Sevilla, també perdut, i recordar samarretes mítiques. És el meu equip. Soc un apassionat de la història del Lleida”, reflexiona. Autor de diversos contes infantils, de la sèrie de dibuixos Horaci, l’inuit, que va emetre TV3 o del llibre Y de repente papá, el seu treball també s’ha fet ressò dels cent anys del Camp d’Esports, en un llibre que va titular La tercera catedral i també va fer un còmic l’any passat per rememorar els 30 anys de l’últim ascens a Primera. “Els últims anys han estat bastant horrorosos. Però el Lleida és així, es pateix. Ja em deia el meu avi que als 50 també patien perquè sempre han faltat diners”, recorda.

Serramia ja està embrancat en un nou projecte sobre “el futbol que ja no existeix, recordant com era abans aquest esport. Començo el 1982 amb el Mundial i acabo el 1995 amb la promoció perduda a Gijón”.