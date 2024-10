La Fiscalia sueca investiga Mbappé per presumpta violació, que ell nega

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sueca va confirmar ahir l’obertura d’una investigació per una suposada violació comesa la setmana passada a Estocolm, encara que sense esmentar el jugador del Reial Madrid Kylian Mbappé, que ha estat involucrat en el cas per informacions de la premsa local, que han estat negades taxativament pel davanter francès. “Amb motiu de les informacions als mitjans sobre una suposada violació, la fiscal pot confirmar que la policia ha rebut una denúncia per violació”, consta en un breu comunicat de la Fiscalia sueca en el qual es diu que els presumptes fets van ocórrer el passat 10 d’octubre en un hotel al centre d’Estocolm.

Així, el diari Aftonbladet assegurava al seu web que podia confirmar que el jugador parisenc, que va estar la passada setmana a la capital sueca, era l’investigat, mentre que Expresen també va citar el jugador com a sospitós d’aquesta agressió en un hotel d’Estocolm i va detallar que la policia s’havia apoderat de roba. La cadena TV4 també va informar de l’afer i va recalcar que la demandant va acudir dissabte a un hospital on va denunciar que havia estat víctima d’una agressió i que havia assenyalat Mbappé com l’agressor.El mateix jugador del Reial Madrid ja va respondre a aquestes notícies aquest dilluns amb un post al seu perfil oficial de X. “Fake News (notícies falses) s’estan tornant previsibles en vigílies del judici (pels 55 milions que suposadament deu el PSG al davanter), per casualitat”, va apuntar el davanter blanc. Mentrestant, el seu entorn va enviar una petita nota en la qual va remarcar que “aquestes acusacions són completament falses i irresponsables i difondre-les és inacceptable”.