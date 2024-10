El Pardinyes presenta els seus dos nous equips inclusius amb Aspros i Ilersis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El CF Pardinyes i les fundacions lleidatanes Aspros i Ilersis, especialitzades en l’atenció a persones amb capacitats diverses, van presentar ahir sengles convenis de col·laboració per formalitzar dos nous equips inclusius del CF Pardinyes, coordinats per les dos entitats del tercer sector. Aquests equips, de caràcter no competitiu, s’entrenaran a les instal·lacions que gestiona el club setmanalment en horari de tarda i, malgrat no formar part de cap competició oficial, participaran en trobades i partits de caràcter formatiu i amistós.

Enric Herrera, director executiu de la Fundació Aspros; Isaac Casanovas, gerent de la Fundació Ilersis, i Rafa Gimena i Alexis Aparicio, president i vicepresident, respectivament, del CF Pardinyes, van presentar ahir l’acord. Els quatre van destacar la importància de la promoció de la salut amb la pràctica de l’esport; així com la funció social del club més enllà de l’escola i la competició.

El CF Pardinyes destaca també per ser la primera entitat de la demarcació que va apostar pel futbol femení. Actualment compta amb tres equips amateurs (dos de masculins i un de femení), així com dos equips socials de veterans i veteranes.