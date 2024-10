Encuentra: “Vull fer feliç la gent de Lleida”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va ser el convidat estrella de la inauguració del curs acadèmic 2024-2025 de l’Inefc Lleida, celebrada ahir a l’auditori de la UdL. En la ponència sota el títol D’un equip de barri a l’ACB, el tècnic de l’Hiopos Lleida va repassar el passat, present i futur jutnament amb el director del centre universitari lleidatà, el doctor Xavier Peirau,que va fer d’improvisat entrevistador. Encuentra va reconèixer que com a jugador “era un paquet”, però ja m’agradava molt manar dins de la pista”, així que “quan vaig veure les meues limitacions em vaig enfocar a entrenar”, va postil·lar.

Va parlar de referents, que en el seu cas va ser principalment Pedro Martínez “per l’estil de joc i la manera de comunicar”, va apuntar, i va destacar els valors de l’esforç i la unió com a claus per aconseguir l’èxit, així com el treball en equip. “El que hem aconseguit al Lleida és ser una família, i el que respirem és molta unió. Els mals moments els passem tots junts. Però en l’esport com en la vida de vegades les coses no surten com volem, i el que toca en aquell moment és continuar sent constant i continuar treballant”, va dir adreçant-se als nombrosos alumnes que eren a l’auditori i han començat la universitat.Va posar en relleu els seus companys de staff, perquè “sense ells no podria viure, seria pitjor entrenador”, va reconèixer, i preguntat sobre els seus somnis a curt i llarg termini va declarar: “Guanyar la Lliga amb el Lleida, això és el que m’agradaria, però sent realista i a títol personal, estar amb la selecció o viure l’NBA seria un somni. Però ara mateix el que estem vivint ja és una cosa que cal gaudir i és un gran repte. Si em preguntes on vull ser, és aquí, vivint el moment i fent feliç molta gent, la qual cosa voldrà dir que podem consolidar aquest projecte a l’ACB”.

Caicedo reconeix que guanyar el Manresa “ens donaria aire”

Michael Caicedo va entonar ahir el mea culpa a nivell d’equip després de la dolorosa derrota soferta a Màlaga i va assegurar que “hem d’evitar que ens passin per sobre. Podem perdre, però no de la manera que ho vam fer”. Així mateix, l’aler balear, que està començant a entrar en els plans de Gerard Encuentra després de quedar-se sense jugar a Saragossa, va reconèixer que el partit de diumenge davant el Manresa a casa “és dels més importants, perquè contra el Barça o equips semblants pots guanyar, però el més important és fer-ho davant de rivals com el Manresa, al qual ja vam guanyar en pretemporada”, i va afegir que una victòria contra el quadre del Bages “ens donaria una mica d’aire. Quan ets a baix, un triomf sempre va bé a l’equip i a l’afició”.