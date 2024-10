Van merèixer més

El Pons Lleida va merèixer un millor resultat davant d’un dels favorits al títol, el Deportivo Liceo, però va patir una derrota per 4-6 en un partit en el qual es va avançar per 2-0, va igualar després un 2-4 i amb 4-5 al marcador va errar dos faltes directes consecutives, perdent així l’oportunitat de donar continuïtat a l’excel·lent victòria amb què va obrir la Lliga diumenge a Vic (0-4). Tampoc no li va ajudar un arbitratge permissiu amb el joc dur de l’equip rival i que va deixar descontents els lleidatans.

El Pons Lleida va protagonitzar una sortida impecable i demolidora, que li va permetre situar un 2-0 en el marcador als tres minuts. Motivats pel Gonna Fly Now, tema central de la pel·lícula Rocky, que va sonar eixordador a la megafonia de l’Onze de Setembre instants abans de començar el partit, el Llista va pressionar el Liceu des del xiulet inicial. Als 38 segons ja va provocar una targeta blava a Nil Cervera i encara que Nico Ojeda va errar el llançament, l’àrbitre l’hi va fer repetir per un error del porter Martí Serra i llavors ja no va fallar l’argentí per col·locar l’1-0.El també argentí Fran Tombita Torres va llançar alt a la mitja volta en el minut 3 i en la següent jugada el mateix Tombita va marcar el 2-0. El jugador està cedit al Pons Lleida pel Liceo, però en els esports de veritat no hi ha la “clàusula de la por”. Tampoc no va tenir inconvenient Torres a celebrar el gol.Però davant, el Pons Lleida tenia tot un Liceo, que era com Apollo Creed, Ivan Drago i Clubber Lang junts, els grans rivals de Rocky en la famosa saga cinematogràfica, no només per la seua qualitat, també per la duresa amb què es va esplaiar l’equip gallec.Va tenir ocasions l’equip lleidatà per ampliar l’avantatge, com una rematada del Chino Miguélez en el minut 9 i una altra de Sebas Moncusí al 12. El Liceo ja feia estona que pressionava la porteria de Javi Sánchez i una rematada llunyana d’Arnau Xaus en el minut 13 va posar el 2-1. Encara que el Pons Lleida ja no mantenia el control inicial del joc, hauria pogut tornar a marcar amb un gran tir de Moncusí que va repel·lir el travesser al minut 15. La recta final de la primera part va ser de l’equip gallec, que va empatar en el minut 21 amb una contra de Dava Torres i, després d’una altra gran ocasió de Tombita tot just servir de centre, Tato Ferrucio, al 23, va anotar el 2-3 amb el qual va acabar la primera part.La segona no va començar millor per als lleidatans. Arnau Xaus, que va acabar el partit amb quatre gols, va anotar el 2-4 en el minut 30, però el Pons Lleida es va negar a rendir-se. Va treure el geni i la qualitat que té i al minut següent, el 31, Darío Giménez va fer el 3-4, culminant una gran contra de Nico Ojeda després d’un robatori de bola. Dos minuts després de nou va marcar Darío Giménez, que va rebre al costat del pal per firmar el 4-4.Poc va durar l’alegria, ja que a la següent acció el Llista va cometre la desena falta i el llançament directe el va aprofitar Xaus per fer el 4-5. El Pons Lleida va seguir a la càrrega i hauria pogut capgirar el marcador, però no va tenir encert. Al minut 37 Nico Ojeda no va aprofitar un llançament directe per targeta blava a César Carballeira i, segons després, tampoc no va poder marcar Darío Giménez en una altra directa per la desena falta del Liceo. Va estavellar la pilota al pal.Per a súmmum de desgràcies, tres minuts després Xaus va marcar el 4-6 que va tancar el partit amb una derrota immerescuda, tot i que els errors de l’equip li van pesar massa.

Amat: “No estic content, hem comès massa errors”

L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, va acabar el partit molest amb l’arbitratge, però va preferir obviar-ho a la roda de premsa i es va centrar en el que el seu equip no havia fet bé. “Dels àrbitres no parlaré perquè no serveix de res. Crec que hem de mirar els nostres errors, n’hem comès massa davant d’un equip com el Liceo. L’equip en certes situacions no ha estat a l’altura respecte al pla de partit que teníem i ens n’anem amb aquest 4-6, del qual no estic content.”Va explicar que “la idea era posar-nos davant en el marcador, ho hem aconseguit, els primers minuts han estat bons però se’ns ha descontrolat una mica al final de la primera part, donant-los certes situacions que no ens podem permetre davant d’un equip com el Liceo. S’han posat 2-3, hem hagut de remar i quan hem fet el 4-4 a la següent acció ens fan el 4-5 i llavors arriba el moment clau, quan fallem les dos directes. Després ens fan el 4-5 i aquí s’acaba el partit. L’equip ho ha intentat però no ha estat possible”, va concloure.