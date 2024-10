Aran, epicentre de l'esquí

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La Val d’Aran, i més concretament Baqueira-Beret, seran l’any que ve un dels epicentres de l’esquí mundial amb l’organització de dos esdeveniments de primera magnitud, el Freeride World Tour, el circuit d’esquí fora pista més important que es disputa al món i que recala per quart any consecutiu a la vall, i la Copa d’Europa d’esquí alpí, que per primera vegada es disputarà al territori. L’atapeït calendari internacional de l’estació aranesa per a aquest 2025 es completa amb dos esdeveniments més, la Copa del Món de màsters d’alpí, prevista del 21 al 23 de febrer, i la tradicional Marxa Beret, que el 2 de febrer celebrarà la seua quaranta-cinquena edició, sense oblidar els Campionats d’Espanya de Slopestyle Ski i Snow Boardercross que estan programats del 4 el 6 d’abril.

El Freeride World Tour d’Aran, que l’any passat va haver de ser cancel·lat per falta de neu, serà l’encarregat d’obrir el 2025 un circuit que Baqueira s’ha assegurat durant els propers tres anys, fins al 2027. Les dos primeres edicions van ser un rotund èxit, tant esportiu, destacant el podi de l’esquiador local Abel Moga, com de públic, amb prop de 5.000 aficionats congregats al peu de la muntanya del Baciver per veure els descensos i les acrobàcies dels 50 millors riders i snowboarders del món. La prova s’ha programat entre el 18 i el 23 de gener, ja que estarà en funció de les condicions meteorològiques.Pel que fa a la Copa d’Europa d’alpí, fixada per als dies 6 i 7 de febrer a l’Stadium de Beret, serà la prova de més nivell d’aquesta disciplina que s’hagi organitzat a Lleida i comptarà amb una participació propera al centenar d’esquiadors. Un dels grans reptes que es planteja l’estació en el futur és portar una de les proves de la Copa del Món d’alpí. “El 1985 es va intentar, però es va haver de cancel·lar, tot i així és un objectiu que sempre hem tingut”, va assenyalar Àlex Bares, director general de Baqueira. El principal inconvenient seria el seu cost que, segons va apuntar, “és deu vegades més gran que una Copa d’Europa. Caldria veure si es podria afrontar, però el terreny existeix i es pot fer, encara que el nivell econòmic suposaria entrar en una Lliga superior i una aposta de país molt seriosa. Ho tenim com a objectiu, per què no”, va afegir Bares.

Més de mig milió d’inversió en les dos proves

L’organització del Freeride World Tour i de la Copa d’Europa d’esquí alpí suposaran una inversió global de més de mig milió d’euros, que seran sufragats pel Conselh Generau d’Aran, la Secretària General de l’Esport i Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, la diputació de Lleida, l’ajuntament de Naut Aran i la mateixa estació de Baqueira-Beret. Segons va revelar el director general de Baqueira, Àlex Bares, el pressupost del Freeride supera els 400.000 euros i el de la Copa d’Europa els 100.000. L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, va anunciar que el consistori aporta 75.000 euros per a l’organització dels dos esdeveniments i va demanar més implicació de les institucions.En l’acte de presentació de les dos proves celebrat ahir a la Diputació, el seu president, Joan Talarn, va destacar que “tant una competició com l’altra pretenen abastar un doble objectiu: d’una banda, permeten reforçar una empresa aranesa, l’estació d’esquí de Baqueira-Beret, com un espai de referència per a la pràctica d’esports d’hivern d’elit, i d’una altra, consolidar les comarques del Pirineu com una destinació capdavantera a nivell mundial en l’oferta de neu”.

També es disputarà el Freeride Tour Junior el 22 i 23 de gener

Paral·lelament al Freeride World Tour es disputarà també la competició júnior, un esdeveniment previst per als dies 22 i 23 de gener i que és clau per escalar i poder arribar al circuit professional. Aquest certamen ofereix als joves esquiadors i snowboarders, molts d’ells de la Val d’Aran, l’oportunitat de fer-se un nom, alhora que proporciona una base esportiva constant de freeriders amb talent cap als nivells superiors d’aquesta especialitat.Aquest any també se celebrarà el primer classificatori, l’IETI Freeride World Tour Qualifier Baqueira-Beret by Naut Aran, en el qual prendran part els riders que tenen l’objectiu entrar en el certamen professional.

Millores a l’Stadium per a la Copa d’Europa

Un equip tècnic de la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS) va visitar a mitjans de juny la pista i les instal·lacions on es disputaran els dos eslàloms masculins de Copa d’Europa i va recomanar una sèrie de millores que els responsables de l’estació ja han portat a terme. En aquest sentit s’ha ampliat la zona de sortida instal·lant tres nous innivadors, remodelant l’àrea de meta per guanyar en seguretat per a la frenada i instal·lant una pantalla nova a l’àrea d’arribada per visualitzar clarament els resultats. Pel que fa a la inscripció, que rondarà el centenar d’esquiadors, està confirmada la participació del basc Juan del Campo, el 35 en el circuit de Copa del Món del 2024 i exesquiador del CAEI aranès, i del barceloní Quim Salarich, que va acabar en la posició 50.

Baqueira licitarà pel Mundial de màsters d’alpí

Àlex Bares, director general de Baqueira-Beret, va anunciar que l’estació aranesa té com a objectiu l’organització d’un Mundial de màsters d’alpí, després que per a l’any que ve hagin aconseguit una de les proves de la Copa del Món, que serà la primera vegada que es disputi a la Val d’Aran. “Serà la primera vegada que fem una prova d’aquest nivell i l’objectiu és que, en un termini de dos o tres anys, puguem fer un Mundial, que ja seria més important i que portaria molta més gent de tot el món”, va indicar Àlex Bares, director general de Baqueira.