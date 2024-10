Encuentra: "Si pensem que hem de guanyar sí o sí ens estem disparant al peu"

El Hiopos Lleida rep al Baxi Manresa (12.30) al Barris Nord amb la clara intenció de "millorar la imatge que vam donar a Màlaga, perquè va ser molt dolenta i volem que no es torni a repetir", segons ha declarat en roda de premsa el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra. Tot i el balanç de 0-3 que porta l'equip en l'ACB, l'entrenador ha deixat clar que "els ànims de l'equip estan enfocats en el dia a dia i estem creixent com a equip. Ara només estem centrats en el partit del Manresa, però si pensem que és un rival de la nostra Lliga i l'hem de guanyar sí o sí ja ens estem disparant al peu".

En aquesta línia, ha volgut restar-li transcendència al duel, tot i que ha reconegut que el seu equip "arriba amb un punt més de pressió que el rival". "Tenen un punt més de confiança de nosaltres perquè ells han guanyat a dos rivals importants i nosaltres encara no. Això sumat a l'ambient que s'ha generat de final, quan encara en queden 30 partits i com ha anat la setmana amb l'arribada de Hamilton, fa que juguem una mica més pressionats", ha afegit.

Precisament, sobre Johnny Hamilton, la última incorporació, ha comentat que "ja s'ha dit tot, és un jugador que ha incorporat el club i que esperem que estigui al tram final de la seva lesió. És un reforç que la part esportiva crèiem necessari per millorar el joc interior i esperem que arribi la setmana que ve i els nostres doctors faran l'anàlisi i ens diran si passa el reconeixement mèdic".

Encuentra també ha fet una extensa anàlisi sobre el Manresa, de qui ha destacat que "juga a un nivell d'intensitat altíssim, que m'agradaria que igualés el meu equip per poder controlar el ritme del partit".

"El Manresa ha guanyat al València i al Gran Canària, ve en un estat de forma molt alt. Haurem d'estar molt bé perquè el rival té un joc molt alegre i fa dinàmiques d'anotació molt altes i en un moment et fa un parcial de 10-0 si tens un mal moment", ha explicat l'entrenador lleidatà sobre un rival amb qui ja s'han vist les cares en dues ocasions en la pretemporada, a la Lliga Catalana amb derrota (85-93) i en un amistós posterior on es van imposar els lleidatans (81-75).

Encuentra ha reconegut que els enfrontaments previs "afecten un pèl perquè ens coneixem més entre nosaltres", però sobre tot són importants perquè "ja no ens pot agafar per sorpresa el seu ritme". "Tenim molts jugadors que s'estan adaptant al ritme de la Lliga espanyola, que és molt més elevat que a altres llocs i haver-nos enfrontat ja a ells ha de servir perquè no ens agafi per sorpresa", ha conclòs.