“El Lleida anirà amunt, no en tinc cap dubte”

“El Lleida anirà cap amunt, no tinc cap dubte. Confio plenament en l’equip i el cos tècnic”, va afirmar ahir el director esportiu del Lleida CF, Raúl Fuster, valorant per a SEGRE l’inici de temporada. Després de la derrota de diumenge davant de l’Alzira (0-2), el Lleida ocupa el lloc 13, amb 9 punts, però Fuster creu que no és moment de perdre la calma i recorda que, “si haguéssim guanyat diumenge, i hauria pogut passar perfectament, aniríem quarts”.

“És un grup nou, amb un entrenador nou, però penso que l’equip està competint bé. Clar que ens agradaria tenir més punts!”, va exclamar. Fuster va voler recordar que dels 22 jugadors, 15 són nous i que “l’equip està creixent i continuarà així sens dubte. És un procés natural que els jugadors es vagin coneixent i que es va iniciar en pretemporada. S’han produït dos derrotes consecutives a casa, però cal tenir tranquil·litat. Tots tenim el mateix objectiu: jugadors, cos tècnic, club, afició.. No s’ha de caure en el dramatisme. Seria fantàstic tenir 21 punts, però del que es tracta és d’arribar tan bé com puguem a final de temporada per lluitar per l’objectiu”.El director esportiu creu que l’equip està en la línia de complir els objectius. “Dona la cara en cada partit. Tenim jugadors que l’any passat van fer gols i aquesta temporada també els faran. Hem incorporat els jugadors que volíem i ni teníem dubtes llavors ni els tenim ara. És un equip amb capacitat golejadora” i va afegir que “generem ocasions, que és l’important i és cert que necessitem també una mica més de sort, com s’ha vist en aquests darrers partits”. Per això Fuster, va insistir que “cal tenir tranquil·litat, tenim una molt bona plantilla, un bon cos tècnic i estem en condicions de competir per estar a dalt”.Fuster va valorar el suport de l’afició. “És molt madura, anima i dona molta confiança. És capaç de veure les coses que l’equip fa bé i no hi ha dubte que a nivell social la gent s’ha enganxat. Remarem junts, els dono les gràcies i els demano que continuïn animant. Segur que els donarem alegries”.

El Lleida va ser multat amb 100 euros i no amb 602 com va publicar ahir aquest diari, després que el porter de l’Alzira digués a l’àrbitre que li havien escopit des de la grada.