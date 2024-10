Som un Clam es presenta i ataca la gestió de Laporta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Som un Clam, liderada per l’empresari Joan Camprubí, es va presentar ahir en societat en un acte multitudinari al qual van assistir més de 1.000 persones a la Fira de Barcelona, amb voluntat d’aglutinar el major nombre possible de sectors del barcelonisme. A dos dies de l’assemblea de compromissaris, Camprubí va insistir a mostrar la seua preocupació per l’estat del FC Barcelona i va ser molt crític amb el fet que l’Assemblea de demà no sigui presencial.

En les seues reflexions, Camprubí va ser molt crític amb l’actual situació del club. “El Barça està en perill d’extinció i en situació d’emergència”, va assegurar. “Hi ha crisi social, institucional, ètica i econòmica i tot això influeix en la situació esportiva”, va agregar. Va presentar el seu equip de col·laboradors en un acte amb abundant presència d’exempleats del club, tècnics, socis, i van prendre la paraula Marta Pascual, Georgina Sánchez, Jordi Roche i Jordi Termes, que recentment s’havia postulat com a aspirant a la presidència. Camprubí va tancar l’acte suggerint que “el partit d’inauguració del nou Camp Nou ha de ser un homenatge a Messi”.Per la seua part, Joan Laporta, abans que es presentés la plataforma opositora, va carregar contra Camprubí en El Pòdcast del President difós a través de Barça One. “S’equivoquen perquè estan fent veure una realitat que no és”, va dir en al·lusió a l’oposició, que ha acusat de “vaticinis apocalíptics i proclames catastrofistes” que no s’ajusten a la realitat del club, mentre avalava que el Barça pot assumir l’estiu que ve el fitxatge d’una estrella. “Hem curat la ferida, el Barça guanya diners”, va assenyalar Laporta, que va revelar que “a mi m’han vingut a comprar fa uns mesos Lamine Yamal per 250 milions d’euros i he dit que no”. També va confirmar que s’ha plantejat “la renovació a Araujo, De Jong, Pedri i aviat la tindrà Gavi”.Per una altra banda, Dani Olmo ja es va entrenar ahir amb el grup i podria estar a punt per jugar diumenge davant del Sevilla, igual com Fermín i Lamine Yamal, que ja estan recuperats.

Samarreta de Coldplay per al clàssic

El FC Barcelona va fer oficial ahir que l’equip masculí lluirà el nom del grup musical Coldplay a la samarreta per al partit contra el Reial Madrid d’aquest 26 d’octubre. El femení ho farà el 2 de novembre davant de l’Eibar.

Un fals agent gairebé estafa al Barça un milió

El Barça va ser víctima d’una estafa en el fitxatge de Lewandowski. Una persona es va fer passar per l’agent del polonès i li va demanar un milió d’euros, que el club va abonar, tot i que el banc ho va frenar al veure que el compte era sospitós.