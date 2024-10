“Arribem amb pressió”

L’Hiopos Lleida rep demà el Baxi Manresa (12.30) al Barris Nord amb la clara intenció de “millorar la imatge que vam donar a Màlaga, perquè va ser molt dolenta i volem que no es torni a repetir”, segons va declarar ahir en roda de premsa el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.

Malgrat el balanç de 0-3 que té l’equip a l’ACB, l’entrenador va deixar clar que “els ànims de l’equip estan enfocats en el dia a dia i estem creixent com a equip. Ara només estem centrats en el partit del Manresa, però si pensem que és un rival de la nostra Lliga i l’hem de guanyar tant sí com no ja ens estem disparant al peu. Tots els rivals són de la nostra Lliga i el que compta són les victòries”.En aquesta línia, va voler restar-li transcendència al duel, malgrat que va reconèixer que l’equip “arriba amb un punt més de pressió que el rival”. “Tenen un punt més de confiança que nosaltres perquè ells han guanyat dos rivals importants i nosaltres encara no. Això sumat a l’ambient que s’ha generat de final, quan encara queden 30 partits, i com ha anat la setmana amb l’arribada de Hamilton, fa que juguem una mica més pressionats”, va afegir.Precisament, sobre Johnny Hamilton, l’última incorporació, va comentar que “ja s’ha dit tot. És un jugador que ha incorporat el club i que esperem que es trobi al tram final de la lesió. És un reforç que crèiem necessari per millorar el joc interior i esperem que arribi la setmana que ve. Aleshores els doctors faran l’anàlisi i ens diran si passa el reconeixement mèdic”.Encuentra també va fer una extensa anàlisi sobre el Manresa, de qui va destacar que “juga que fa goig, a un nivell d’intensitat altíssim, que m’agradaria que igualés el meu equip per poder controlar el ritme”.“El Manresa ha guanyat el València i el Gran Canària, ve en un estat de forma molt alt. Haurem d’estar molt bé perquè el rival té un joc molt alegre i fa dinàmiques d’anotació molt altes. En molt poc et pot fer un parcial de 10-0 si tens un mal moment”, va explicar l’entrenador lleidatà sobre un rival amb què ja s’ha vist les cares en dos ocasions en la pretemporada, a la Lliga Catalana amb derrota (85-93) i en un amistós posterior on es van imposar els lleidatans (81-75) just abans de debutar a la màxima categoria.Encuentra va reconèixer que els enfrontaments previs “afecten una mica perquè ens coneixem més entre nosaltres”, però sobretot són importants perquè “ja no ens pot agafar per sorpresa el seu ritme”. “Tenim molts jugadors que s’estan adaptant al ritme de la Lliga espanyola, que és molt més elevat que en altres llocs i haver-nos enfrontat ja a ells ha de servir perquè no ens agafi per sorpresa”, va concloure. Val a dir que malgrat la seua bona dinàmica en Lliga, amb 2-1 de balanç, el Manresa va caure derrotat clarament aquest dimecres a la Champions, davant del Derthona Basket (102-85).

Diego Ocampo: “Lleida a casa competeix molt bé”

L’entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, va avisar ahir en la roda de premsa prèvia al duel a Lleida que “a casa l’Hiopos competeix molt bé i la veritat és que han pogut guanyar tant a Saragossa com el Barça”.“El resultat no ho és tot i cal veure que han competit molt bé a excepció del duel contra l’Unicaja. Saben jugar, preparen molt bé els partits i juguen amb una energia extraordinària, tant en l’activitat defensiva com en el ritme. I al Barris Nord molt més, perquè és un plus que els dona el pavelló”, va afegir el tècnic dels del Bages, que la passada temporada va visitar el Barris Nord com a entrenador del Tizona Burgos i es va emportar el triomf per un ampli 66-86.A més, Ocampo també va apuntar que “s’han reforçat amb jugadors que tenen molta experiència i talent. Són un equip que encara està fent-se, però la qualitat la tenen. No hi ha dubte.”Pel que respecta al seu equip, va declarar que “hem girat full ràpid” de la derrota entre setmana a Itàlia i va deixar clar que “ni diumenge no érem tan bons ni ara som tan dolents” i va advertir que “jugar fora de casa sempre és difícil”, ja que el Manresa ha perdut els seus dos partits fora de casa.