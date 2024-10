El Cadí busca avui davant del Celta el primer triomf

El Cadí la Seu busca avui davant del Celta (Palau d’Esports, 19.30) la seua primera victòria aquesta temporada a la Lliga Femenina, després de perdre en les dos primeres jornades contra el Girona a casa i contra el Perfumerías Avenida a Salamanca, però en tots dos casos oferint una bona imatge. Per això el tècnic de l’equip urgellenc, Isaac Fernández, es va referir ahir en la prèvia del partit davant del Celta a “errors de joventut” que han d’evitar les seues jugadores, a qui va demanar “no tenir ansietat”. “No vull que es parli tant d’haver d’aconseguir la primera victòria perquè només portem dos jornades i en queden 28 per jugar i això és molt llarg. És veritat que hem jugat dos bons partits davant de dos rivals que estan fets per ser a la zona alta de la classificació i en molts moments hem jugat molt bé, fins i tot ens vam posar un punt davant a Salamanca a falta de 4 minuts. Tenim ganes òbviament de guanyar, però hem de posar el focus a continuar jugant bé i que l’ansietat per voler sumar la primera victòria no ens faci fer coses que no ens identifiquen i que no ens fan estar còmodes”, va explicar Fernández.

El tècnic barceloní es va mostrar optimista perquè, va dir, “veig l’equip molt bé i molt predisposat a no cometre els errors que de vegades cometem. Però és una obvietat i les jugadores saben que cometem errors de joventut. Tots hem de mirar què aquesta passant i madurar en la presa de decisions. L’estem treballant”, va recalcar. Del Celta, que tampoc no coneix el triomf, Fernández va destacar “el bloc” i a nivell individual “la base croata (Matea Tadic) i l’escorta francesa (Clementine Samson)”.En aquest partit, el Sedis Bàsquet s’afegirà al Dia Mundial contra el Càncer de Mama i, coincidint amb la Fira, el club ofereix als aficionats entrades a meitat de preu.