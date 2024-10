La III Marató Vithas Lleida serà més inclusiva que mai

La III Marató Vithas Lleida, que se celebrarà diumenge 27 d’octubre, espera comptar amb uns 600 atletes incloent els participants entre les dos curses de 10 i 5 quilòmetres, les proves infantils i les especials. L’esdeveniment va ser presentat ahir a la Diputació pel diputat de Salut i Esports, Òscar Martínez; la directora administrativa de Vithas Lleida, Alba González; el director de Banca i Institucions de CaixaBank, Geremí Camí, i el director de la cursa i president de l’Associació Esportiva Marató Lleida, Sisco Larrull.

El recorregut tindrà la sortida i arribada als Camps Elisis, a les 8.30 hores, per a la marató, els 10 i els 5 km, i a les 10.00 hores per a les carreres infantils i especials. La prova té un desnivell positiu i negatiu de 164 metres i arriba a l’altura més elevada a Benavent de Segrià, al quilòmetre 28 aproximadament, on arriba als 255 metres, segons va explicar Sisco Larrull. Els nou primers quilòmetres són compartits amb la cursa de 10 quilòmetres.

Com és costum des de la primera edició, també s’han programat carreres infantils i especials. La recaptació de les proves infantils i especials anirà destinada a entitats benèfiques. El circuit està homologat per la Federació Espanyola d’Atletisme, ja que serà una carrera mixta urbana/rural sobre asfalt. En la prova de marató hi haurà avituallament cada 5 quilòmetres i reforç d’aigua cada 2,5 km aproximadament. També hi haurà avituallament sòlid i líquid a la meta per a tots els participants. Entre els participants, destaca l’atleta de Cervera Mohamed Lamin Bah, que té una marca per sota de 2h30’, segons va explicar Larrull. També en prendran part atletes amb deficiència visual, amb ceguesa total o en cadira de rodes, apostant per la inclusivitat.Els guanyadors rebran 50 euros de premi, i si aconsegueixen baixar de 2 hores 25 minuts en homes, i de 2 hores 50 minuts en dones, rebran un premi addicional de 100 euros.Vithas oferirà als corredors el servei de fisioteràpia a la línia d’arribada, amb cinc professionals. Les inscripcions a la cursa es poden portar a terme a través de la pàgina web www.iter5.cat.