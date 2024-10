El Lleida trenca la mala ratxa a Elx (0-1)

Publicat per pau osorio Verificat per Creat: Actualitzat:

A la primera meitat, el Lleida ha començat dominant la possessió, però no ha estat capaç de generar ocasions de perill. Amb el discórrer dels minuts, el filial de l'Elx ha pres el control del partit i fruit del seu potencial ofensiu ha generat les millors ocasions dels primers 45 minuts. La més clara ha arribat al minut 12 quan Hector Peña va estavellar una pilota al pal, després d'aprofitar un mal refús del porter del conjunt lleidatà, Iñaki Álvarez. Després d'aquesta ocasió, el partit s'ha equilibrat, malgrat tot, els de Marc García no han pogut generar bones ocasions i el partit ha arribat al descans amb empat a zero (0-0).

A la segona part, el guió ha canviat dràsticament i el Lleida ha fet un pas endavant. Els de Marc García han pogut generar bones ocasions, al mateix temps que han assecat a l'atac il·licità, que no ha tingut cap ocasió durant la segona part. La primera gran ocasió del Lleida ha arribat procedent de les botes d'Adri Gené, que sol dins de l'àrea no ha pogut vèncer a Alex Ruiz. Uns minuts després, Naranjo s'ha tornat a trobar sol dins de l'àrea, però el davanter ha acabat enviant el remat per sobre el travesser. Després de tanta insistència, al minut 75, Fran Pérez ha aprofitat una errada de la defensa local per obrir el marcador i donar-li una victòria capital als seus (0-1).