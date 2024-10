Dur càstig al Pons Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va sortir ahir golejat del Palau Blaugrana (9-4), en un partit en què va mostrar dos cares diferents, ja que si a la primera part, malgrat encaixar quatre gols, es va mantenir en tot moment dins del partit exigint al Barça donar el màxim, a la segona va relaxar la intensitat defensiva, la qual cosa li va valer encaixar cinc gols més. A falta de tres minuts per al final, el Llista perdia per un dolorós 9-2 i només dos gols de Nico Ojeda al tram final van maquillar una mica la derrota.

No va tenir un mal començament el Pons Lleida, que va sortir a la pista amb valentia davant d’un Barça sempre perillós, que ja va tenir la seua primera ocasió amb una rematada d’Ignacio Alabart que va servir d’avís als lleidatans. La resposta la va oferir Tombita Torres, amb una bona rematada en el minut 5 que va aturar el porter blaugrana. Pablo Álvarez va tornar a posar a prova Martí Zapater en el minut 6 i, un més tard, Jordi Badia va disposar d’una gran ocasió en una ràpida contra, però la rematada el va aturar el porter. Però en la seua següent ocasió Pablo Álvarez ja no va perdonar. Va llançar un dur tir des de lluny per marcar l’1-0. Era el minut 8 i el Llista no va canviar d’estratègia. Però en el minut 11 va arribar el 2-0, anotat per Ferran Font en una contra letal. Va reaccionar bé l’equip d’Edu Amat, que hauria pogut marcar en una doble ocasió en el minut 12. Primer amb una rematada llunyana de Darío Giménez i després amb una altra de Sebas Moncusí, que va malgastar una ocasió clara després de plantar-se davant de Sergio Fernández. El Barça, per contra, continuava mostrant-se molt encertat en les arribades i de nou Héctor Font va veure porta per posar el 3-0 en el minut 17. Semblava que el partit estava en fase de liquidació, quan al 20, Nico Ojeda va aprofitar un llançament directe per una targeta blava a Matías Pascual per anotar el 3-1. La reacció blaugrana va ser demolidora i a la següent acció Pablo Álvarez va firmar el 4-1. Va arribar llavors una genialitat de Darío Giménez, que des de darrere de la porteria local va elevar la bola amb l’estic, per marcar a la mitja volta el 4-2. Així es va arribar al descans amb un Pons Lleida ficat en el partit i plantant cara al Barça. Però a la segona part l’equip es va ensorrar i va oferir unes facilitats defensives que el Barcelona no va desaprofitar. En el minut 32 Ferran Font va anotar el 5-2 i aquest gol ja va fer mal al Llista, que es va oblidar de defensar i buscava arribar aviat a la porteria local, sense la precisió necessària. Marc Grau va fer el 6-2 (34), Ignacio Alabart el 7-2 (40) i un doblet de Sergi Llorca va posar el 8-2 i el 9-2 en els minuts 43 i 45. El partit estava acabat, tot i que Nico Ojeda, als minuts finals, va fer també un doblet que va deixar el marcador final en 9-4. El Llista tanca la setmana encaixant 15 gols en tres dies (Liceo i Barça).

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, es va mostrar molt enfadat amb el que considera falta d’actitud defensiva dels seus jugadors, la qual cosa va portar a patir una golejada tan dura davant del Barcelona. “La diferència al marcador és justa”, va admetre. “Hem fet una segona part totalment inapropiada per competir en un escenari com és el Palau Blaugrana. L’equip no ha estat a l’altura, ha faltat intensitat defensiva i així és quan t’emportes set, vuit o nou gols, quan t’enfrontes a un equip com el Barça”.

Amat estava especialment molest amb la segona part de l’equip. “La primera part l’hem competit bé”, va explicar. “No hem perdut la cara al partit, malgrat que se’ns han posat amb un 3-0, però hem reaccionat bé, encara que encaixar quatre gols també és perquè ens ho fem mirar”, va dir. “No hem sortit igual a la segona part i en aquests partits cal tenir clar on som, quin és l’escenari. No podem deixar de defensar, cal sacrificar-se sempre al darrere. I a sobre teníem davant un equip que mai no en té prou”, va valorar.L’entrenador del Pons Lleida va insistir que “estic enfadat amb l’actitud defensiva de l’equip. No estic gens content amb la mentalitat defensiva de l’equip”, va assenyalar.El pròxim partit de Lliga per a l’equip lleidatà serà el dimecres dia 30, quan rebrà a l’Onze de Setembre l’Igualada.

L’Alpicat rep avui el Reus (16.15) a buscar la victòria sense complexos

L’Alpicat rep avui el Reus (16.15) en partit corresponent a la tercera jornada de l’OK Lliga. Ho fa amb un punt al seu caseller després de l’empat davant del Caldes del cap de setmana passat (3-3) i la derrota a Vilafranca en la jornada intersetmanal (2-1), rebent un Reus que arriba amb 4, després d’empatar a Igualada a la primera jornada (1-1) i superar el Sant Just dimecres (2-1). Serà el tercer partit en vuit dies per als lleidatans, una cosa que no preocupa especialment l’entrenador, Jordi Sito Expósito. “Ja sabíem el calendari, amb els mesos d’octubre i novembre molt intensos. Venim d’una derrota, així que està bé jugar com més aviat millor per canviar la dinàmica. Tenim ganes de competir”, va explicar.Afegeix que, després que l’Alpicat superés el Reus per 4-3 a la Lliga Catalana el mes de setembre passat, “vindran amb ganes de revenja, però nosaltres tenim l’objectiu d’evitar els errors que vam cometre davant del Vilafranca, sortir a buscar la victòria i continuar creixent”.Va dir també que tenen ganes d’aconseguir la primera victòria. “Estem enfadats amb nosaltres mateixos i tenim ganes de fer-ho millor davant del nostre públic.”