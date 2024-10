El Hiopos Lleida ja té la seva primera victòria a l'ACB (83-81)

Amb emoció i un final molt més sofert de l'esperat, el Hiopos Lleida ha aconseguit la seva primera victòria en l'ACB, després de superar per un ajustat 83-81 al Baxi Manresa. El duel ha estat sempre molt igualat, però quan els de Gerard Encuentra semblava que tenien el resultat sota control amb 7 punts de marge quan faltaven 30 segons, s'han vist sorpresos per dos triples ràpids del Manres que han conduït a un final d'autèntic infart que els lleidatans han sabut gestionar per estrenar el seu caseller de victòries en l'ACB després de quatre jornades. Així, els de la Terra es posen amb un balanç de 1-3, igualat a la part baixa amb Girona, Coruña i Joventut.

Tal com s’esperava, ambdos equips han començat el partit intentant imposar el seu segell sobre la pista, amb moltes possessions i un joc molt ràpid que ha fet pujar l’anotació des de molt aviat tot i que l’encert en el tir dels dos equips no ha estat massa destacat. Tanmateix, després d’uns primers minuts molt igualats, el conjunt del Bages ha aconseguit una bona dinàmica d’anotació per agafar un primer avantatge de set punts (14-21). El conjunt lleidatà ha sabut reaccionar per tornar-se a posar prop en el marcador, tot i que uns últims minuts marcats per l’entrada en bonus dels dos equips ha fet que els manresans hagin acabat el primer quart amb quatre punts de marge (33-37).

Els segons deu minuts han suposat una persecució constant en el marcador del Hiopos Lleida contra un Manresa que seguia sumant amb atacs ràpids i un gran paper de Vescovi, amb 8 punts. El conjunt lleidatà ha seguit remant i ha acabat igualant el partit fins a en dos ocasions, amb el 43-43, i amb l’empat a 46 al descans, gràcies a un triple final d’un Oriol Paulí que ha liderat l’atac lleidatà durant tot el primer temps, amb 14 punts en la primera meitat, nou d’ells al segon quart.

La reacció lleidatana s'ha completar a la sortida del tercer quart, amb un triple de sortida de Kenny Hasbrouck que ha posat als lleidatans per davant (49-46), per primer cop des del 7-6 de l'inici del primer quart. A diferència de la primera meitat, els equips han patit molt més per trobar la cistella rival i el marcador ha entrat en una dinàmica d'alternatives en el marcador, amb el Hiopos Lleida sempre amb la iniciativa pel conjunt lleidatà. Tot i això, el conjunt del Bages ha recuperat l'avantatge en el marcador en l'última possessió, amb una cistella de Hunt que posava el 60-61.

Tot i això, el Hiopos Lleida ha sortit molt convençut a l'últim quart i ha aconseguit un parcial de sortida de 12-0 en els cinc primers minuts de quart per anar-se'n amb 11 punts d'avantatge (72-61) contra un Manresa que no trobava l'encert en el tir. Qui ha trencat el gel pels visitants ha estat Steinbergs, amb un triple que col·locava el 72-65 a 4:25 del final.

Ha estat llavors quan els de Gerard Encuentra s'han encallat en l'anotació, i el Manresa ha aconseguit tornar a acostar-se fins als sis punts de diferència fins que el tècnic lleidatà ha demanat temps mort a falta de 2 minuts amb 76-70.

La pausa li ha funcionat al Hiopos, perquè ha fet una cistella ràpida i després ha aprofitat una tècnica a Alston Jr. i una falta de Vescovi per anotar tres punts consecutius i agafar un avantatge de nou punts (81-72) a un minut i mig del final. Quan la victòria semblava assegurada amb el 81-74 en el marcador a 30 segons del final, el Manresa ha aconseguit dos triples consecutius aprofitant una pèrdua local que han deixat el partit amb un punt de marge (81-80) amb 17 segons per jugar.

Bropleh ha estat enviat a la línia de tirs lliures i no ha fallat per posar el 83-80. El Manresa ha pogut contrarrestar, però Rafa Villar ha fet falta sobre Obasohan amb 8 segons pendents en el l'electrònic i el visitant n'ha fallat un (83-81). El Hiopos Lleida ha tingut l'última possessió, que els lleidatans han sabut jugar bé per no rebre falta i segellar la primera victòria en l'ACB per posar l'1-3 al balanç dels de Gerard Encuentra.