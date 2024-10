Martín amplia l'avantatge i Marc Márquez és segon

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Jorge Martín (Ducati) va ser el guanyador de la cursa esprint del Gran Premi d’Austràlia de MotoGP i a més va fer la pole, mentre que el lleidatà Marc Márquez (Ducati) va ser segon en la prova ràpida i va firmar la mateixa posició en la qualificació. El líder del Mundial va incrementar fins als 16 punts l’avantatge sobre Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), que només va poder ser quart. Molt bona sortida de Jorge Martín i Marc Márquez, que va perdre l’avantatge a l’anar-se’n llarg al primer revolt, relegat al vuitè lloc al cometre un error al desactivar el sistema de sortida. Márquez va començar a remuntar posicions, primer amb Franco Morbidelli i Maverick Viñales. Martín va anar incrementant l’avantatge sobre Bezzecchi i Bagnaia, seguits per Brad Binder, que encapçalava el grup en què hi havia Marc Márquez, que anava a la caça de Bagnaia i Bezzecchi. L’avantatge de Martín va anar en augment, centrant l’interès en les places posteriors, ocupades per Bagnaia, Bezzecchi, Márquez i Bastianini. Márquez va buscar l’ocasió que li permetés superar Bagnaia, objectiu que va aconseguir en la vuitena volta. Bagnaia no es trobava en el seu millor moment, ja que el va superar Bastianini, passant de la segona a la quarta plaça. D’altra banda, Àlex Márquez (Ducati) se’n va anar a terra i no va poder acabar.