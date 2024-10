Butrón, més líder a Bellpuig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

bellpuig

El gadità José Antonio Butrón va augmentar el seu liderat al capdavant del Campionat d’Espanya de motocròs, en la categoria MX1, després de guanyar la segona mànega a Bellpuig i acabar segon a la primera. El pilot de KTM va superar per dos punts el navarrès Ander Valentín (Yamaha), que es va imposar en la primera carrera, malgrat que en la segona va acabar tercer. Les dos primeres voltes de la primera mànega d’MX1 les va liderar Fabio dos Santos (Yamaha), fins que es va veure superat per Valentín. Butrón, que dissabte va patir una doble caiguda i que ahir va participar tocat, i Carlos Campano (Yamaha), no van sortir bé i van haver d’anar a totes per recuperar els llocs perduts, acabant segon i tercer, respectivament. En la segona de les mànegues, Dos Santos va sortir fort per situar-se al capdavant, amb Campano i Butrón darrere. Però el gadità va aconseguir avançar i dominar la carrera. Semblava que no tindria rival, però Campano es va anar atansant fins a avançar-lo a falta d’1 minut més dos voltes per al final. El pilot de KTM la hi va tornar poc després per distanciar-se i guanyar la segona carrera. El de Yamaha va creuar la meta en segona posició i Valentín va ser tercer. D’aquesta forma, Butrón va sumar 47 punts, pels 45 de Valentín i els 42 de Campano, per la qual cosa el títol d’MX1 es decidirà en l’última prova del Campionat d’Espanya, a Calatayud.

El pilot lleidatà va ser segon en les dos mànegues d’MX2, mantenint-se entre els millors de l’Estatal

Mentrestant, el gironí Gerard Congost (Gas Gas) manté el liderat de l’Estatal d’MX2 malgrat que Samuel Nilsson (KTM) va firmar un doblet ahir a Bellpuig. La primera mànega la va dominar des de la caiguda de la tanca. Es va posar primer per tirar i que cap dels seus rivals no se li atansés. Va controlar la distància amb el segon durant els primers girs, Congost. El lleidatà Adrià Monné (KTM) i Elías Escandell (Gas Gas) van ser tercer i quart fins que, a l’última part de la mànega, el pilot de Bellpuig va passar Congost i es va posar segon. Així va acabar la primera mànega, amb Nilsson davant de Monné i Congost. Nilsson va sortir com una bala en la segona cursa per firmar el doblet. Monné, Congost i Escandell van rodar darrere seu a la primera part de la prova, encara que finalment la quarta posició va ser per a Manuel López (Gas Gas). D’aquesta forma, Nilsson va sumar a Bellpuig els 50 punts, pels 44 de Monné i els 40 de Congost.Per a la categoria d’MX85, l’Estatal va abaixar ahir el teló, amb el títol per al valencià Pau Caudet (Husqvarna), que va acabar tercer a la carrera, amb Jorge Salvador (KTM) guanyant la cita de dissabte. El triomf de la cursa d’ahir va ser per a Jordi Alba (KTM), seguit de Carlos Martín (Gas Gas). D’aquesta forma, Caudet es va alçar amb el títol, sumant 40 punts a Bellpuig, pels 43 de Salvador, que va ser subcampió d’Espanya. Daniela Guillén (Gas Gas) va guanyar amb autoritat la segona màniga d’MXFemení. La subcampiona del món va demostrar que està per sobre de les altres pilots i va dominar des del principi. Jana Sánchez (Yamaha) va rodar segona durant tota la carrera, amb Virginie Germond (KTM) completant el podi.