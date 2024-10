“Ens mereixíem la victòria, pels nois i la gent”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra es va mostrar molt satisfet tant per la victòria com pel treball dels seus jugadors. “Felicito els nois pel partit, ens mereixíem una victòria així per com hem treballat en el dia a dia, pels nois i per la gent, contents de sumar la primera victòria,” va assenyalar. Va destacar la bona defensa i va dir que “quan això passa tens confiança i en atac jugues més tranquil”, si bé va reconèixer que “al final ens ha entrat la por a guanyar i el Manresa s’ha ficat al partit. Ells han estat millors en la primera part”.

L’entrenador lleidatà va agrair als seus jugadors que hagin fet un pas endavant quan era més necessari: “El Manresa domina molt bé els bàsics, contraatacs, rebots, els un contra un..., i sabíem que havíem d’estar molt molt bé. L’equip ha fet un pas endavant per guanyar”, va afegir.Quan li van preguntar sobre el tema anímic, va respondre: “De vegades aquests partits et poden fer una mala passada. L’equip ha fet un treball mental molt bo i el suport de la gent també ens ha ajudat”, va assenyalar, per afegir: “Al principi ens han pesat els tres primers partits, cometíem errors i vèiem la cistella petita, ens penalitzaven molt en els rebots ofensius i ens feien mal. Hem d’imposar el nostre ritme de joc a través del rebot i ens ha costat agafar el ritme”, va assenyalar. Encuentra va reconèixer que l’equip “encara es troba en construcció, adaptant les peces noves i assumint conceptes. Ha fet un pas endavant, ha fet un bon treball coral, sobretot defensivament, segur que veurem errors en el vídeo, però a poc a poc anirem millorant i construint, això és una carrera llarga”, va indicar el tècnic.Encuentra, en to distès després de la primera victòria, es va atrevir a fer broma amb la Copa. “Amb aquesta victòria, mirem la classificació i estem a només una victòria d’entrar a la Copa del Rei”, va postil·lar.

Amb la lluita contra el càncer de mama

El duel va servir per commemorar el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama, fixat el 19 d’octubre. Per això els dos equips van formar abans de l’inici amb una pancarta al·lusiva, i els dos capitans, el lleidatà Rafa Villar i el manresà Guillem Jou, van portar una samarreta durant l’escalfament amb la llegenda Amb tu el rosa és més que un color. Els col·legiats també van arbitrar amb un xiulet de color rosa.

«L’equip ha estat molt bé, ha guanyat un equipàs i estem molt contents per la nostra gent»

Alexander Madsen no va disputar cap minut de joc en el partit d’ahir al Barris Nord a causa d’unes molèsties físiques que, a priori, no tenen importància. La baixa del pivot finlandès va obligar Encuentra a donar-li més minuts de joc a Derek Cooke Jr que el nord-americà va aprofitar, capturant deu rebots, fet que el situa amb una mitjana de nou per partit, i és el màxim rebotejador de tota l’ACB.

«Era una victòria necessària. La imatge ha de ser innegociable. És molt important un Barris així»

Fins a sis equips es troben a la cua de la classificació amb una sola victòria completada la quarta jornada. Juntament amb l’Hiopos hi ha el Girona, cuer per un pitjor average, Corunya, Joventut, Breogán i Granada, que ahir va caure a casa, contra el Tenerife. El Barça va encaixar la primera derrota en Lliga al caure al Palau contra el Baskonia, que suma el seu segon triomf. L’Unicaja es queda com a líder i únic invicte.

Madsen no va jugar per culpa d’unes molèsties

Fins a sis equips estan amb una victòria

