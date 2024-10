La primera a ACB

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va aconseguir ahir la primera victòria de la seua història a la Lliga ACB i ho va fer guanyant el Baxi Manresa en un partit sofert que no es va decidir fins a l’últim sospir (83-81). Després de tres derrotes seguides –totes entraven dins de la lògica–, el conjunt de Gerard Encuentra necessitava esborrar el zero del seu caseller de triomfs tant sí com no, més encara després que dissabte el Breogán, el qual visitarà la pròxima jornada i que tampoc no havia guanyat fins a la data, assaltés Badalona. L’Hiopos va haver de patir. Va anar a remolc del rival durant gairebé 30 minuts, però en l’arrancada de l’últim quart va clavar un cop en forma de parcial (12-0) que li va donar una renda d’onze punts (72-61) que va saber rendibilitzar fins al final.

El partit va començar travat, amb un Hiopos una mica nerviós i un Manresa que, sense estar del tot bé, sabia millor al que jugava. Paulí, que va sortir en el quintet titular, va liderar amb cinc punts seguits l’ofensiva lleidatana per posar per primera vegada en avantatge el seu equip (6-4). Però va aparèixer Derrick Alston Jr. i el partit va prendre un altre caire. El de Houston, que s’enfrontava a un dels molts equips ACB que va defensar el seu mític pare –a Lleida va ser partícip del descens–, va anotar vuit punts seguits, amb dos triples, que van tornar el comandament al Manresa, que va arribar a gaudir d’una màxima renda de set gols (14-21) després dos triples més, ara de Vescovi i Steinbergs. L’Hiopos els va tornar el cop amb dos triples de Dee Bost per tancar el quart (23-27).L’equip de Gerard Encuentra continuava sense trobar-se còmode sobre la pista. Estava perdent la batalla del rebot i en atac no estava gaire encertat, perdent pilotes i executant algun tir precipitat. Al contrari, el Manresa seguia a la seua, tancant bé la zona i mostrant-se més precís des de la llarga distància, sobretot Vescovi, que amb vuit punts, inclosos dos triples, va mantenir al Manresa davant, tot i que sense superar els sis punts de renda. Una escomesa de Paulí, amb dos tirs lliures i un triple, va permetre a l’Hiopos empatar a 43 al tall del descans, obligant Ocampo a parar el partit. De nou l’exblaugrana va aparèixer i amb un triple gairebé sobre la botzina va restablir les taules a la mitja part (46-46).El quadre lleidatà va tornar dels vestidors una mica més entonat i el tercer període va ser molt més igualat, amb els dos equips alternant-se en el comandament del lluminós. Els d’Encuentra van gaudir de diversos atacs per agafar certa distància, però una pèrdua o una mala selecció de llançament els acabava condemnant. Amb el 60-61 s’obria l’últim assalt i allà l’Hiopos va etzibar la destralada que estava buscant comandada per Villar.Encuentra va donar els galons de la direcció a un dels herois de l’ascens i el de l’Hospitalet no va defraudar. Va esgrimir la seua grapa habitual per robar una pilota en el primer atac manresà i servir a Bropleh perquè assistís Cooke i així completar el contraatac. La jugada va encendre la grada, que va explotar amb un parell de cistelles de Bropleh i Muric que van obligar de nou Ocampo a parar el partit, ja que els seus homes s’estaven obstinant a llançar de tres sense encert. Parcial de 6-0 i màxima renda de 5 punts (66-61) en menys de dos minuts.El temps mort no va servir de res. Els de bordeus seguien enratxats i van engrandir el parcial fins al 12-0 que va situar la renda en 11 punts (72-61), la màxima del partit. Els lleidatans van aguantar les escomeses del rival, sobretot gràcies als tirs lliures que va forçar i va anotar Villar. A falta de 36 segons per al final, el marcador reflectia un 81-74 que semblava definitiu, però el Manresa s’ho va creure i dos triples d’Obasohan i Hunt en 20 segons (81-80) van fer emmudir el Barris Nord. Restaven 17 segons. Bropleh va donar una mica d’aire des de la personal, però un error d’Obasohan en el tir lliure va certificar una victòria tan necessària com balsàmica.