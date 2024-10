Victòria d'ofici a casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va sumar ahir la segona victòria de la temporada, després de superar l’Escala de Raúl Paje (2-1), que arribava a aquest compromís com a setè classificat tot i que encadenava tres partits sense guanyar després d’una arrencada de curs prometedora. Un doblet de Jofre Graells va donar el triomf als del Pla d’Urgell, que van saber lligar la victòria amb ofici malgrat el 2-1 de Padilla al minut 75 i, a més de guanyar en confiança, abandonen les places de descens per situar-se dotzens, amb vuit punts.

El conjunt lleidatà va tenir el control del joc en els primers compassos d’un partit que l’Escala va dominar en diverses fases. Després d’un bon inici dels locals, atrevits i inspirats per arribar amb perill a l’àrea rival, el conjunt visitant es va mostrar sòlid per frenar les envestides dels davanters del Pla d’Urgell, sobretot Jofre i Zourdine, dos de les peces claus d’aquest Mollerussa.Al minut 22 va haver de ser substituït Jordi Ars per lesió per als del Pla d’Urgell i va entrar al seu lloc Lamin, que es va situar al carril dret, i va provocar que Enric Bernat es retardés a la línia de centrals per donar més seguretat a l’equip de Moha El Yaagoubi.Malgrat que els locals van intentar reduir les arribades de l’Escala, amb diversos jugadors fins al toc i amb qualitat en els últims metres, van ser els visitants els que van fer un pas endavant i van colpejar primer, en el minut 35 amb una rematada de Pouget dins de l’àrea del Mollerussa i en el qual la banqueta de l’Escala va demanar un possible penal que no va ser xiulat.El Mollerussa va saber defensar bé els intents empordanesos i va anar al contraatac quan els locals van mostrar la seua millor versió. Després del descans, i arran d’una indecisió defensiva dels visitants, Lamin va veure ben posicionat dins de l’àrea rival Jofre, que va rematar a plaer i va superar Marwan per fer el primer gol del partit al minut 47’ (1-0).Malgrat el gol encaixat, l’Escala va buscar sotmetre el Mollerussa al seu propi camp, i d’aquí van sortir diverses opcions per als de Raúl Paje, que no aconseguien batre un Albert Batalla molt segur sota pals. El Mollerussa va veure com l’Escala aconseguia el control de la pilota i volia trobar la fórmula per aprofitar espais i provar sort perquè arribés el 2-0. I va ser així. Una vegada superada l’hora de partit, Putxi va servir una falta lateral que va trobar el cap de Jofre gairebé a la línia de gol (2-0). Els del Pla d’Urgell ampliaven el seu avantatge, però només cinc minuts després, l’Escala va retallar distàncies mitjançant Marc Padilla, que havia entrat feia pocs minuts (2-1). Amb el pas dels minuts, l’Escala va buscar l’empat, però el Mollerussa va saber fer-se fort i va sumar la segona victòria de la temporada.

El tècnic del Mollerussa, Moha El Yaagoubi, es va mostrar satisfet per la segona victòria de la temporada “per com ho hem fet”. “Hem colpejat primer, i malgrat que el rival ens ha arribat a sotmetre en diferents parts del partit perquè tenen jugadors de qualitat, hem sabut reaccionar a aquells moments de dificultat per trobar espais, ser valents i d’aquí han sortit aquests dos gols de Jofre”, va considerar.

“El rival tenia una gran capacitat d’associació per arribar amb perill a la nostra àrea, però l’equip ha estat agosarat des de l’inici i ja s’ha vist com les seues defenses en molts moments tampoc no han estat còmodes per sortir bé des de darrere i fer el seu millor joc”, va afegir el tècnic del Mollerussa.Moha assegura que la millora en el joc ha estat “determinant perquè arribin els resultats”. “Els jugadors creuen molt en la nostra idea i avui s’ha demostrat. Hem tret tres punts molt importants i que ens permeten preparar amb més confiança els pròxims partits, sobretot els dos que venen ara, que són fora de casa (l’Hospitalet i Muntanyesa)”, va concloure el tècnic dels del Pla d’Urgell.

El Lleida CF finalitza la vuitena jornada de Segona RFEF en desena posició. Els de Marc Garcia sumen dotze punts i estan a un punt de la zona de play-off i tres per sobre del descens.