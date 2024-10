Espasa ratifica que complia ordres a l'entregar les actes

El delegat territorial de Lleida i vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Josep Maria Espasa, va declarar ahir en qualitat de testimoni davant de la titular del Jutjat d’Instrucció 2 de Sabadell, Isabel Calahorra García, en el procediment de diligències prèvies 78/2024 secció J per “Falsificació de documents privats”, que es porta a terme per les presumptes irregularitats en les eleccions a la presidència de l’FCF el febrer del 2023, quan clubs van declarar que els havien falsificat les firmes a les actes que atorgaven el poder notarial del vot delegat a favor de la candidatura de Joan Soteras. La jutge va requerir a Espasa, quan va ordenar la citació, que aportés el telèfon mòbil i els missatges transcrits per realitzar-ne la confrontació. Segons va poder saber aquest diari, Espasa va ratificar davant de la jutge tot el declarat anteriorment davant dels Mossos i que complia ordres.

El delegat de l’FCF a Lleida, tal com va explicar aquest diari, va declarar en el seu dia davant dels Mossos que tant el director general, José Miguel Calle, com el secretari del Comitè de Futbol Sala, Alejandro Guerrero, van repartir les actes notarials de Soteras, en dos reunions a Martorell i Sant Feliu de Llobregat. En l’esmentada declaració, Espasa va dir que el CF Puigvertenc va ser l’únic club que se li va queixar respecte a una sèrie de firmes presumptament falsificades a les actes notarials que la candidatura de Soteras hauria fet servir en nom de l’esmentat equip lleidatà per al seu benefici. Segons el Puigvertenc, Espasa els va dir que era un problema de Barcelona. El delegat de l’FCF a Lleida va traslladar la queixa de l’esmentat club a la seu central a Barcelona i, segons consta en la declaració, li van assegurar que tot s’havia fet correctament i que ell va donar per conclòs el tema. Espasa també va dir en seu policial que es va limitar a obeir les indicacions que rebia per WhatsApp de la candidatura, sense especificar quines persones estaven al darrere. La magistrada s’interessa pel contingut d’aquestes converses amb els responsables de la candidatura i amb el Puigvertenc, que permetrien confirmar qui dirigia la campanya de Soteras que, segons tots els indicis, eren treballadors de l’FCF.