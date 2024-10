Arranca una nova edició de la Lliga McDonald's de formació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana va arrancar la Lliga McDonald’s Lleida de tenis formatiu amb la disputada de les dos categories benjamines. En el grup Ronald McDonald, el CT Lleida A i el CT Mollerussa comparteixen el liderat al guanyar 4-1 CT Urgell i CT Balaguer, respectivament. En el grup Happy Meal, el CT Lleida B és el primer líder després de derrotar per 5-0 el CT Lleida C, mentre que el CT Alcarràs ocupa la segona posició a l’haver batut per 1-4 el CT Balaguer.