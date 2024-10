El Madrid remunta liderat per Vinícius

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid es va imposar ahir per 5-2 al Borussia Dortmund després de remuntar a la segona meitat el 0-2 amb què es va arribar al descans. Els gols de Rüdiger, Lucas Vázquez i Vinícius Junior, aquest autor d’un hat-trick, van donar la volta al marcador. Va tornar a aparèixer el factor Santiago Bernabéu en una nit europea per apaivagar els problemes a quatre dies del clàssic.

El FC Barcelona està en la seua primera setmana gran de la temporada, ja que s’enfronta avui al Bayern de Múnic a la Lliga de Campions, a Montjuïc, i al Reial Madrid a LaLiga dissabte, al Santiago Bernabéu, dos duels d’altíssim nivell que calibraran el gran estat de forma que exhibeix el quadre de Hansi Flick.

El conjunt bavarès visita el coliseu blaugrana com a invicte a la Champions i líder de la Bundesliga. Hi ha molt més en joc que els tres punts perquè el Barça vol recuperar-se ja de les derrotes voluminoses sofertes davant dels alemanys. Sens dubte, la més recordada és la de l’infame 2-8 amb Hansi Flick, ara salvador culer, com a tècnic del Bayern. Ara Flick pot d’alguna manera demanar perdó a la seua actual afició si aconsegueix que el seu equip guanyi una vegada per sempre els alemanys. Però la ferida és profunda i dolorosa, ja que el Barça no guanya el Bayern de Múnic des del 2015, quan els va eliminar en semifinals de camí a la Champions que, amb Luis Enrique a la banqueta, van guanyar per última vegada, a Berlín.Des d’aleshores, sis duels entre ambdós saldats amb sis triomfs alemanys. A més, el Barça ha anotat 4 gols i n’ha encaixat 22 en aquests duels i, en els últims quatre xocs, després d’aquest 2-8, el balanç és de 0-11 per al Bayern. Sens dubte, el gran coco i botxí del Barça en els últims anys, així que les ganes de revertir aquesta situació estan a flor de pell i, a més, podrien fer-ho utilitzant al comodí de Flick, que ahir va deixar clar que “no val el passat. Val l’aquí i l’ara. El que va ocórrer en el passat no pot influir sobre això, però sí que podem fer-ho sobre el partit de demà –avui”.D’altra banda, l’entrenador del Barça va afegir: “Treballem cada dia pel present. Cadascun dels jugadors té una unió increïble, crec que la Masia influeix molt en com els jugadors treballen. Tots es preocupen els uns dels altres i si penso en el moment que va entrar Gavi se’m posa la pell de gallina. Això ho diu tot d’aquest equip.” Quant al partit, Fick va reconèixer que “cal mantenir la idea de com volem jugar. Hi ha coses clares que ha de fer l’equip, encara que no surtin sempre al cent per cent. I sí, serà important pressionar-los bé, però també replegar-se bé quan toqui i no cometre errors”.

El Girona FC va vèncer ahir per 2-0 l’Slovan Bratislava en la tercera jornada de la fase de lliga a la Lliga de Campions, gràcies a un gol de Miguel Gutiérrez i un altre de Juanpe Ramírez, que significa la primera victòria de la història del quadre gironí en aquesta competició. Montilivi va viure una altra nit per al record, esmenant la derrota (2-3) encaixada el passat 2 d’octubre davant del Feyenoord, quan l’afició gironina es divertia a casa amb el màxim torneig europeu i somiava amb un debut redó que mai va arribar.

Encara que contra l’equip de Rotterdam no va poder ser, aquesta vegada els pupils de Míchel Sánchez tenien al davant un rival menys ferotge. L’Slovan Bratislava fa oposicions a ser dels últims classificats en aquest nou format de la Champions League, sense gairebé pólvora en la línia de l’atac, i ahir ho va demostrar. Malgrat tot, el tècnic del Girona va haver de lamentar l’enèsima lesió, aquesta vegada d’Iván Martín, que va haver de retirar-se abans d’arribar a la mitja hora de joc.

“La meua samarreta amb el nom de Nico va ser una falta de respecte”

Raphinha, un dels blaugranes més en forma, va parlar ahir sense embuts dels rumors que situaven a l’estiu Nico Williams al Barça i va recordar un episodi desagradable per a ell, quan un creador de contingut va pujar a Instagram una samarreta del Barcelona amb el nom de Nico Williams i el número 11 de Raphinha, a la qual cosa l’extrem brasiler va respondre amb diverses emoticones de riure. “Va ser una broma de mal gust, allò de la samarreta de Nico Williams. Cal respectar els jugadors del club. Va ser una falta de respecte envers el meu treball. Però la gent fa el que vol”, va assenyalar el de Porto Alegre.

L’Aston Villa segueix ferm en el liderat i el PSV frena el PSG

L’Aston Villa d’Unai Emery segueix amb pas ferm a la Lliga de Campions al firmar la tercera victòria davant del Bolonya (2-0), que el deixa al capdamunt de la taula i el converteix en l’únic equip que no ha cedit punts, en una tercera jornada de fase de lliga en la qual el París Saint-Germain de Luis Enrique no va passar de l’empat amb el PSV Eindhoven (1-1). L’Arsenal es va imposar per la mínima al Xakhtar Donetsk a l’Emirates Stadium (1-0), el Milan va guanyar el Bruges (3-1), el Mònaco va golejar l’Estrella Roja (5-1) i la Juventus es va veure sorpresa per l’Stuttgart (0-1) a Torí.