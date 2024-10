Homenatge de campiones

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana va compartir ahir la Supercopa d’Espanya amb els seus aficionats més pròxims: els veïns del seu municipi. L’emoció es va traslladar fins al balcó del consistori, on l’equip va poder expressar la seua gratitud. “Gràcies per fer que el poble visqui aquest moment històric inesborrable”, va assegurar l’alcalde, Jaume Caballé. “Ja era hora. Hem hagut de picar molta pedra per arribar aquí. Ara, a buscar-ne més”, va exclamar el president del club, Ramon Porta, que va assenyalar que aquesta temporada disputaran cinc títols. Totes les jugadores van adreçar unes paraules a la seua afició. “Us la devíem” o “ha tardat, però finalment ha arribat”, van assegurar. Les joves també van remarcar que el partit jugat a Fraga va ser “màgic”. Per acabar la jornada d’homenatge, l’afició va regalar a l’equip un castell de focs artificials.

Prèviament, l’equip va visitar la seu del consell comarcal del Pla d’Urgell, a Mollerussa, on va ser rebut pel seu president, Carles Palau, i diferents representants de la comarca. “Sou un gran exemple per a les generacions futures”, va dir a les joves, emocionat. Posteriorment, el president del club, Ramon Porta, li va entregar una samarreta de l’equip i el màxim representant de l’entitat comarcal el va correspondre amb l’obsequi d’una bandera amb el símbol del consell, perquè l’equip pugui exhibir-la quan juguin a domicili.Per la seua part, el president del Consell Esportiu del Pla, Eduard March, va remarcar que seria interessant promocionar aquest esport com una activitat extraescolar en els centres educatius.