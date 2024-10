L'Hiopos, pendent de més proves de Hamilton

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els serveis mèdics de l’Hiopos Lleida continuen practicant proves al canell lesionat de Johnny Hamilton, al marge d’altres exàmens físics d’índole general, abans de donar un diagnòstic concret de la lesió que pateix i, sobretot, del període que hauria d’estar de baixa abans de poder jugar a fi de prendre una decisió definitiva sobre si s’activa o no el contracte que té firmat el club amb el jugador.

Pel que sembla, els primers exàmens practicats mostren que la fractura que pateix en el quart metacarpià del canell dret està bastant soldada, però s’ha de veure si el lligament segueix afectat o no. Mentrestant, el pivot de Trinitat i Tobago, que va arribar dilluns a la tarda a Lleida, va assistir ahir a l’entrenament de l’equip i va saludar el que, si tot va bé, serà el seu nou entrenador, Gerard Encuentra.D’altra banda, Rafa Villar va reconèixer ahir que la victòria de diumenge passat davant del Manresa “feia molta falta, perquè va ser un plus per a l’equip per donar una mica més de confiança a tothom, però no podem confiar-nos i hem de buscar moltes més”, va assenyalar. Respecte al seu pròxim matx de diumenge davant del Rio Breogán, el barceloní va destacar la dificultat del duel: “És un dels partits que hem de guanyar sí o sí. És molt important que puguem sumar, però al final això és l’ACB i costa molt guanyar els partits, per la qual cosa haurem de donar-ho tot per emportar-nos la victòria.”