Abel Moga, en el Freeride World Tour de Baqueira

Abel Moga, un dels millors freeriders espanyols, participarà en la prova inaugural del circuit Pro del FIS Freeride World Tour by Peak Performance 2025 que se celebrarà a l’estació de Baqueira-Beret del 18 al 23 de gener. Ho farà gràcies a una invitació de l’organització, que li permetrà competir entre els millors especialistes de l’esquí fora pista del món.

Moga, membre de la selecció de Freeride de la Federació Espanyola, ja sap el que és brillar en l’FWT. El 2022, amb tan sols 21 anys, va aconseguir un històric segon lloc a Baqueira-Beret, demostrant el seu talent. Ara torna al circuit amb més experiència i amb la motivació de competir en un dels escenaris que millor coneix. “Rebre una wildcard per a l’esdeveniment significa molt per a mi, i estic molt content per això”, va declarar l’aranès, que va afegir: “Em demostra que la família de l’FWT vol que torni, així que donaré el millor de mi.” “Estic emocionat de sentir la mateixa energia a Baqueira que vaig sentir fa dos anys quan vaig quedar segon. El Baciver és un lloc increïble per a una competició, i la gent estarà entusiasmada. Amb sort, tindrem una bona nevada i oferirem un espectacle increïble”, va destacar.Per la seua part, en snowboard femení hi ha confirmada la presència de la barcelonina Núria Castán, vigent subcampiona del circuit.