Marc Garcia: "Seria un pas anímic molt important guanyar a casa amb públic"

"Guanyar et facilita molt la vida durant la setmana, però els equips de play off son els que saben evitar que les victòries et portin a relaxacions i espero que el fet de venir d'una victòria no ens influeixi negativament". Amb aquesta actitud afronta el tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, el duel de diumenge (12.00) al Camp d'Esports contra el Mallorca B, que arriba després que el Lleida trenqués una mala ratxa de tres partits sense guanyar al camp de l'Elx Il·licità (0-1).

Després del bon resultat del diumenge passat, el conjunt blau busca la primera victòria amb públic al Camp d'Esports, on encadena dues derrotes. "Tots tenim la sensació que ajudaria molt superar la barrera de guanyar a casa amb gent", ha reconegut l'entrenador, que ha considerat que "seria un pas molt important a nivell anímic treure'ns aquest pes de damunt".

La victòria en terres valencianes "ha falicitat molt el treball durant la setmana", segons l'entrenador, que ha reconegut en roda de premsa que el del Mallorca B és "un dels partits que no m'agraden massa, perquè et donen una pressió afegida d'haver de guanyar sí o sí i no val cap altra coda", ja que el rival, dirigit per l'extècnic blau Gustavo Siviero, arriba com a cuer amb només dos punts.

Marc Garcia ha puntualitzat que "evidentment que l'objectiu és el de guanyar sí o sí, pero no perquè juguem contra l'últim, sinó perquè és un partit de Lliga i sempre els afrontem amb aquesta intenció". Sobre el rival, ha apuntat que "com tots els filials, tenen jugadors amb molt de talent, que tenen molta capacitat de generar avantatges per ells mateixos i que, a diferència de l'Il·licità, tenen una plantilla molt jove".

Incidint en el rendiment com a local del seu equip, l'entrenador ha reconegut que "hauríem de dur més punts a casa, però tenim molt marge de millora". "Crec que res passa per casualitat, ja que hem fet tota la pretemporada fora de casa i hem tocat el Camp d'Esports quatre estones. Això fa que l'equip estigui més evolucionat com a visitant, sobretot en termes de saber competir i adaptar-se, però crec que les últimes tres setmanes són les millors des que hem començat, juguem a casa o fora", ha argumentat l'entrenador, que es perdrà el partit per sanció després de la seva expulsió a Elx.

Marc Garcia ha considerat "exagerada" la sanció imposada de dos partits. "Crec que no vaig fer res per perdre'm dos partits, però no em preocupa, perquè tenim gent molt preparada a l'staff per portar el partits", ha argumentat l'entrenador, que amb certa ironia ha tancat el tema dient que "l'entrenador sobre el camp pot fer poca cosa, menys del que ens pensem. El seu paper en els minuts de joc està molt sobrevalorat".

A més, també ha estat sincer en el fet que "som un equip que està creixent des de la defensa. Aquesta no era la meva idea, però l'evolució dels equips te la marquen els futbolistes i tenim jugadors com Quadri, Campins que defensivament son dels millors de la categoria i amb poc que fem defensem bé".

"Tant de bo la gent de dalt, que també té talent, ens doni raons per créixer des d'una altra banda, perquè la meva idea era ser un equip dominant des de la fase ofensiva, però ara mateix sembla que dominem més la defensa", ha explicat l'entrenador, que recupera a Xavi Estacio i a Fernando Cortijo, després de perdre's els últims partits per lesió, però té el seriós dubte de Mario Domingo.