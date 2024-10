Marc Márquez obre el GP Tailàndia a ritme de rècord

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) ha estat més ràpid aquest divendres a la 'Practice' del Gran Premi de Tailàndia de motociclisme de MotoGP, obrint l’avantpenúltima cita del campionat a ritme de rècord absolut del Chang International Circuit i superant altres Ducati com les de Jorge Martín, Enea Bastianini i Francesco Bagnaia.

La pista de Chang va comprovar que Marc Márquez continua sent ràpid, molt ràpid, ara que ja coneix bé la seu Ducati del Gresini i que cada vegada està més en forma a nivell físic. I com va succeir el 2019, quan es va proclamar campió del món de MotoGP davant dels aficionats tailandesos, va començar la cita de 2024 donant-ho tot.

El de Cervera va marcar un millor crono de 1:29:165 amb el qual va batre el rècord absolut de la pista tailandesa, poc després que tingués per escassos minuts aquest honor un Jorge Martín que va ser segon, 110 mil·lèsimes de Marc Márquez i superant, en aquesta primera batalla del cap de setmana, al seu gran rival pel títol, l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia.

En aquest cara a cara que marca aquesta cita, perquè Martín té tot just un "colchoncito" de 20 punts sobre el doble vigent campió mundial dalt del campionat, es va ficar pel mig l’encara company de Bagania i compatriota, Enea Bastianini. Però entre Márquez i Bagnaia, entre primer i quart, tot just hi va haver 195 mil·lèsimes de segon.

Es preveu una lluita per la 'pole position’ molt ajustada i l’Esprint de dissabte –10.00 hores peninsulars a Espanya– pot estar més renyida que mai. I és que aquest divendres van caure els rècords, en una jornada estratègica per evitar donar roda als rivals, i amb un domini absolut de Ducati com era d’esperar. El primer en trencar el seu monopoli va ser l’espanyol Maverick Viñales amb el seu Aprilia, encara que ja a 341 mil·lèsimes de Márquez. Va arribar a posar-se primer, però el ball final en els últims 5 minuts van deixar les coses al seu lloc. También Pedro Acosta, setè amb el seu GasGas, i un sorprenent Johann Zarco que va ser dècim amb l’Honda i es fica en la Q2.

També estaran en aquesta lluita per la 'pole' Marco Bezzecchi (Ducati), novè, Álex Márquez (Ducati), vuitè, i Franco Morbidelli (Ducati), sisè. Es van quedar fora de la Q2 Brad Binder i Jack Miller amb les KTM oficials i també un Fabio Quartararo (Yamaha) que va arribar a estar en posats marmessors però no va poder augmentar el ritme al final d’una 'Practice' neta.