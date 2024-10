Walden i Muric, entre cotons per poder viatjar a Lugo

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra i el seu staff tècnic preparen l’important duel de diumenge a la pista del Breogán, que també té una victòria en el seu caseller, sense el concurs de dos dels seus jugadors, Corey Walden i Edo Muric, que estan entre cotons arran de diferents problemes físics.

El base-escorta nord-americà no s’ha entrenat en tota la setmana amb el grup per unes molèsties a la zona lumbar, si bé aquestes han anat millorant i s’espera que avui o com a molt tard demà ja pugui fer part o tota la sessió preparatòria. El pivot eslovè, per la seua part, s’ha exercitat aquests dies a mig gas per una contusió que va patir a la part superior d’un peu durant el partit de diumenge davant del Manresa. Per precaució se li han fet proves que han descartat qualsevol lesió òssia, de manera que s’espera que avui ja s’entreni amb normalitat. Tant Walden com Muric, tret de contratemps d’última hora, no haurien de tenir problemes per jugar a Lugo.Per la seua part, Johnny Hamilton es va exercitar ahir al marge del grup, tant en pista com al gimnàs, per recuperar la forma física perquè, si les proves que se li estan practicant al canell dret són satisfactòries, pugui estar com més aviat millor a les ordres d’Encuentra en les millors condicions. Els serveis mèdics del club continuen avaluant la lesió que pateix el pivot de Trinitat i Tobago abans de donar un diagnòstic clar, que serà clau per decidir si el seu contracte s’activa o no.En un altre ordre de coses, Derek Cooke, un dels protagonistes inesperats d’aquesta arrancada de Lliga de l’Hiopos Lleida, es va mostrar content del seu rendiment i va comentar en aquest sentit que “em toca continuar millorant. L’entrenador em diu amb què he de millorar i què puc fer per aportar la meua millor versió. Estic en el procés i aniré a més”.D’altra banda, algun mitjà barceloní va deixar entreveure que el Barça podria tenir interès en Rafa Villar per cobrir la baixa de llarga durada de Nico Laprovittola, malgrat que són d’estils completament antagònics. Fonts del club lleidatà van negar contactes i van descartar categòricament una possible sortida del barceloní.