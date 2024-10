Encuentra assegura que la victòria contra el Manresa els ha alliberat

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La victòria aconseguida diumenge passat davant del Manresa, la primera de la temporada i de la història del club a la Lliga ACB, ha suposat una injecció de moral per a l’Hiopos Lleida després d’encadenar tres derrotes. “Està clar que guanyar fa pujar l’estat d’ànim i nosaltres veníem de partits difícils. El fet d’aconseguir aquesta victòria ens ha alliberat una mica i ens ha donat un plus més de confiança”, va assenyalar ahir Gerard Encuentra que, no obstant, va avisar que “tampoc ha de ser un excés de confiança. Estem contents per haver aconseguit la primera victòria davant de la nostra gent, però la temporada és llarga i ara ens ve un partit molt complicat”.

I és que demà visiten el Breogán, un equip que també va estrenar el seu caseller de victòries la passada jornada, en el seu cas a la pista del Joventut. Malgrat que diu que “tots els partits són importants”, reconeix que el de demà ho és una mica més perquè “a les primeres quinieles que fa tothom el posen en la nostra guerra”, apunta Encuentra, que destaca la dificultat tant del rival com de l’escenari. “És un equip que, igual que nosaltres, també està en construcció i al seu pavelló apreten moltíssim. Gent que hi ha estat diu que és semblant al Barris Nord, d’aquí que sumar una victòria ens donaria molta confiança”, va afirmar.Enfrontar-se a un equip que també està amb una victòria i que tot apunta que serà un dels rivals directes en la lluita per la permanència no afegeix més pressió a l’equip, segons Gerard Encuentra.

“Tenim la pressió que ens posem nosaltres mateixos. Sabem de la importància del partit i que el nostre calendari d’inici és duríssim, perquè després del Breogán venen Andorra, Baskonia i Reial Madrid. Ho sabem i, més enllà d’importar-nos guanyar o perdre, el que ens hem marcat en aquest inici és créixer, millorar i ser cada dia un punt millor que l’anterior”, va afirmar.“Som conscients que el calendari és difícil i que el partit a Lugo és molt important per a nosaltres pel fet que és un rival que pot ser directe, però guanyar o perdre no seria significatiu, per això el que volem és que l’equip jugui una mica millor que davant del Manresa”, va assenyalar.

Sobre el Breogán va comentar que “és un equip que en defensa trampeja molt, de vegades es posa en zona i va canviant la defensa del bloqueig directe en funció del rival. Té jugadors amb molts punts a les mans, com Charlie Moore, Jordan Davis o Darrun Hilliard, un bloc nou que s’està construint, però amb jugadors de molt renom i capaços d’anotar amb molta facilitat. El que els caracteritza és que són un equip que defensivament fa que el rival no jugui a gust, i que en atac definiria com un equip competidor, jugant sempre al límit del que pot”, va declarar.

D’altra banda, Gerard Encuentra ja va poder comptar en la sessió preparatòria d’ahir amb Corey Walden, que encara no havia entrenat, i Edo Muric, que es va haver de retirar dijous abans de temps, per la qual cosa, si no hi ha contratemps, estaran disponibles per jugar.

Mrsic: “Lleida és un equip amb molta qualitat i experiència”

L’entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, considera que l’Hiopos Lleida és un acabat d’ascendir atípic, perquè a la plantilla té jugadors de “molta qualitat i amb molta experiència”, va dir. “És un bon equip, que l’altre dia va guanyar el Manresa, que ve de competir contra el Barça i que va caure a la pròrroga contra el Saragossa. L’únic partit que va perdre amb facilitat va ser contra l’Unicaja, que està fent el millor bàsquet d’Europa en aquests moments. Lleida és un equip amb molta qualitat, amb jugadors amb experiència i que arribarà anímicament reforçat per la seua última victòria”, va destacar.En la seua compareixença davant dels periodistes, el tècnic croat va apuntar que el seu equip està “millorant cada setmana” malgrat que encara té marge de millora “en la presa de decisions, en l’ús de faltes, en la circulació de pilota i en el rebot ofensiu”, va comentar.