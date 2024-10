Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) va aconseguir un nou triomf, el novè de la temporada, en vèncer el Gran Premi de Tailàndia de MotoGP que es va disputar en el circuit de Buriram, per davant dels espanyols Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) i Pedro Acosta (Gas Gas RC 16).

Marc Márquez va tenir una caiguda quan lluitava per la primera plaça amb Bagnaia.

Així, l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) va retallar distàncies en la baralla pel mundial amb l’espanyol Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) en vèncer un Gran Premi de Tailàndia de MotoGP en el qual el japonès Ai Ogura (Boscoscuro) es va proclamar matemàticament campió del món de Moto2 i el colombià David Alonso (CFMoto) va sumar un nou rècord amb la seua dotzena victòria de l’any.

Bagnaia va sumar la seua novena victòria de la temporada en el circuit de Buriram, la qual cosa li va permetre reduir en cinc punts les diferències en la classificació del mundial amb Martín (Ducati Desmosedici GP24), que va ser segon, amb Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), tercer. Martín continua líder amb 453 punts, disset punts més que 'Pecco' Bagnaia, que suma 436 punts, amb Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), tercer, malgrat tenir una caiguda que li va relegar a les últimes posicions de la competició per ser finalment dotzè.

Tots els pilots van sortir amb la configuració de mullat a les seues motos, però amb la possibilitat d’entrar en tallers a canviar de moto en el supòsit que deixés de ploure i les condicions de l’asfalt es modifiquessin, una cosa que no es va produir. Martín va sorprendre a tots a la sortida en negociar la corba de final de recta primer, per davant del seu rival pel títol 'Pecco' Bagnaia, amb Marc Márquez tercers, seguits pel francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) i Acosta.

La primera volta es va tancar en aquest ordre i amb la nota negativa que el vencedor de la cursa 'esprint’ de dissabte, l’italià Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) va passar dotzè i Pedro Acosta sortia de pista poc després, perdent algunes posicions. Martín va anar ampliant el seu avantatge al capdavant de la carrera a poc a poc, mentre que a Bagnaia se li van acumular els problemes en enganxar-se al rebuf de la seua moto un Marc Márquez que en aquestes condicions de la pista i atmosfèriques, amb pluja permanent, sol trobar-se molt còmode.

Però Bagnaia no va llançar la tovallola i en la seua tercera volta va fer la volta ràpida de cursa per veure com en la cinquena Martín se n’anava llarguíssim i aquest error el van aprofitar tant Bagnaia com Márquez per superar-lo, pel que el líder del mundial es veia obligat a remuntar amb vint-i-dos voltes encara per davant. Martín va donar mostres de no trobar-se còmode després de l’error comès i els 'ensurts’ que posteriorment es va emportar en alguns punts del traçat, encara que sense perdre en cap moment la tercera posició, mentre que el lleidatà Marc Márquez cada vegada s’atansava més al líder de la prova.

Márquez va intentar per primera vegada superar Bagnaia, que li va tornar l’avançament pràcticament immediatament, mentre Martín se’n tornava a anar llarg en una corba, encara que sense perdre gairebé terreny davant el duo de cap, però aquest avançament va fer que l’italià 'espavilés’ i tornés a marcar la volta ràpida de cursa.

A catorze voltes del final, Marc Márquez ho va tornar a intentar en la corba dotze, però amb el mateix resultat, l’italià recuperava la posició a la sortida de la mateixa i poc després se n’anava per terra el de Cervera Bagnaia s’havia quedat només al capdavant de carrera, amb Martín a més de dos segons i mig, mentre Marc Márquez tornava a pista en la setzena posició, en el mateix grup que Bastianini i Quartararo, que també van tornar a pista, per acabar onzè, però penalitzat amb la pèrdua d’una posició per tocar a Joan Mir (Honda RC 213 V) en una avançament i fer-ho sortir de pista.

L’italià va extremar les precaucions per no cometre el mateix error que els seus rivals però mantenint un ritme molt alt i amb Martín controlant també les distàncies amb el tercer classificat, que va acabar sent Pedro Acosta, en superar en l’última volta a l’australià Jack Miller.