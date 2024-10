Denuncien insults racistes a Lamine Yamal durant el clàssic i el Real Madrid anuncia "mesures disciplinàries"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

LaLiga denunciarà les "intolerables conductes racistes" contra el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal per part d’alguns aficionats presents al Santiago Bernabéu en el Clàssic de dissabte (0-4), mentre que el Real Madrid ha anunciat que adoptarà "mesures disciplinàries i judicials" contra els responsables de l’ocorregut.

Durant el partit de LaLiga EA Sports de dissabte a l’estadi madridista, Lamine Yamal va rebre insults per part d’alguns individus presents a les grades, que, després de fer el 0-3 li van dedicar paraules com a "moro de merda", "prostitut negre" o "punyeter moro". "Davant dels fets ocorreguts durant el transcurs del partit Reial Madrid-FC Barcelona, en el qual es van observar intolerables conductes racistes, LaLiga denunciarà de forma immediata els insults i gestos racistes rebuts pels jugadors del FC Barcelona davant de la Secció d’Odi de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional, informant d’això a l’Excel·lentíssim Fiscal de Sala Coordinador de la Unitat de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia General de l’Estat", va informar LaLiga.

A més, la patronal va condemnar "enèrgicament" aquests fets. "LaLiga continua ferma en el seu compromís d’erradicar qualsevol tipus de conducta racista i odi dins i fora dels estadis. En l’esport no hi ha lloc per a aquesta xacra", va continuar. Per la seua part, el Real Madrid també va condemnar els insults racistes al jugador culer i va anunciar mesures legals. "El Real Madrid condemna de manera rotunda qualsevol tipus de comportament que impliqui racisme, xenofòbia o violència en el futbol i en l’esport, i lamenta profundament els insults que uns quants aficionats van proferir ahir a la nit en un dels córners de l’estadi", va subratllar.

"El Real Madrid ha obert una investigació a fi de localitzar i identificar els autors d’aquests lamentables i menyspreables insults, per poder adoptar les mesures disciplinàries i judicials pertinents", va concloure.