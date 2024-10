Gran victòria per començar

La festa que va començar per al Vila-sana fa una setmana a Fraga, proclamant-se campiones de la Supercopa, el primer títol en la història del club, va tenir continuïtat ahir a la seua pista, davant de l’afició, on l’equip de Lluís Rodero va obrir la Lliga amb una golejada sobre l’acabat d’ascendir Raxoi (8-1). L’ambient festiu al pavelló es va mantenir des d’abans de l’inici del partit, que hauria pogut acabar amb una golejada més àmplia, atesa la superioritat de les lleidatanes, que van sentenciar a la primera part amb un 4-1, amb gols de Maria Porta, que va obrir el marcador, i un hat-trick de Victòria, que va estar estel·lar. L’ambient festiu ja es notava abans d’entrar al recinte, del qual sortia la música de la xaranga Festucs Brass Band, contractada pel club en un dia de festejos. El Raxoi de Santiago de Compostel·la va fer el passadís a les campiones de la Supercopa, entre l’ovació dels aficionats, que van agrair el detall de les gallegues i, ja que era el primer matx a casa, va tenir el seu homenatge Victòria Porta, campiona del món amb Espanya el mes de setembre passat. Josep Maria Gaset, patrocinador del club des de la seua fundació el 2003, va entregar un ram de flors a la jugadora i la firma Replic, espònsor de l’equip, al qual proporciona el material esportiu, li va entregar unes sabatilles personalitzades amb el seu nom.

La festa havia de seguir a la pista i encara que la primera rematada la va firmar el Raxoi als 12 segons, el Vila-sana va començar a posar setge a la porteria molt ben defensada per Noa Cotelo, que va evitar una golejada més gran. Després dels intents de Flor Felamini (1’), Luchi Agudo i Victòria Porta (7’), qui va estrenar el caseller golejador a l’actual Lliga va ser Maria Porta, que va marcar l’1-0 en el minut 8. Un premi per a la gran capitana, que porta al club des dels seus inicis el 2003, juntament amb Victòria. El Raxoi no volia ser convidat de pedra a la festa i va empatar als 12 minuts. El Vila-sana va perdre una bola en atac, cosa que va propiciar una contra del Raxoi, Martina Sad es va plantar davant d’Anna Salvat i la va batre anotant l’1-1. Rodero havia advertit que no volia confiances davant d’un rival acabat d’ascendir i el gol li donava la raó. Va començar llavors el festival de Victòria Porta, que va demostrar el seu gran moment de forma. Va marcar el 2-1 en el minut 15. Un golàs amb un llançament des de mitja pista. El 3-1 (21’) el va marcar en una excel·lent jugada personal i el 4-1 (23’) després de rebre a l’àrea i marcar amb una rematada a la mitjana volta. Així es tancava la primera part. La segona ja va sobrar perquè no va tenir color. Per si hi havia algun dubte que el partit estava sentenciat, Dai Silva i Gimena Gómez van marcar el 5-1 (26’) i el 6-1 (27’), respectivament. Només faltava saber el resultat final i Dana Antón el va tancar amb un doblet (36’ i 38’) per col·locar el 8-1 final.

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, es va mostrar molt content per començar la Lliga amb victòria, després d’una setmana de celebracions pel títol de la Supercopa. “Estic molt satisfet, primer per les jugadores, era una setmana difícil després d’estar entre festes i celebracions. Molt content per la serietat de les jugadores, per veure l’alegria de l’afició i crec que hem estat molt serioses en el primer aspecte, que era l’acció després de pèrdua de bola. Hem fet una bona pressió i això ha condicionat el partit al rival, perquè perdia la bola molt ràpid i hem creat moltes ocasions”, va explicar.

Sobre la golejada, va dir que “per a mi havíem d’haver fet algun gol més, tal com ha anat el partit. Però al final quan jugues contra equips davant dels quals et surt tot i ets superior, també és difícil exigir. Crec que juguem per al públic i això també és d’agrair. Per tant, satisfet, però cal pensar a anar partit a partit i tenim clar que no n’hi haurà cap de fàcil. En tots caldrà treballar i estar molt concentrades des de l’inici”. Va destacar, d’altra banda, que “les jugadores han demostrat que són serioses i professionals i han fet un gran partit davant d’un bon equip”, va concloure.