L'Hiopos, a refermar-se a Lugo

L’Hiopos Lleida visita avui (17.00) la pista del Río Breogán, amb l’oportunitat de refermar-se a la Lliga Endesa, després d’aconseguir la seua primera victòria a la màxima categoria diumenge passat, davant del Manresa (83-81). El triomf ha suposat un reforç moral i “ha alliberat” l’equip, en paraules de l’entrenador dels lleidatans, Gerard Encuentra.

Així, el tècnic té l’equip “amb un plus més de confiança” per visitar un Breogán que també va estrenar el seu caseller de victòries en l’última jornada, batent a domicili el Joventut (70-76). Després de dos derrotes unflades, davant del Bilbao (90-72) i el València (75-87), i un partit suspès a casa davant del Tenerife per humitats al pavelló, el conjunt dirigit per Veljko Mrsic també tractarà de repetir victòria davant d’un Hiopos Lleida que arriba amb confiança però amb una baixa d’última hora, la de Dee Bost, que podria deixar el club per jugar a Polònia.Segons va informar el club, el base nord-americà no va viatjar amb l’equip a Lugo “per motius personals” i causarà baixa per al partit, després d’una setmana en la qual un altre dels exteriors, Corey Walden, es va perdre algunes sessions d’entrenament per molèsties, encara que ja es va exercitar divendres i estarà disponible, igual que Edo Muric, també amb molèsties.L’absència de Bost per al matx s’uneix a les informacions d’alguns mitjans polonesos en els últims dies, que parlen d’una imminent tornada del nord-americà a la lliga polonesa, en la qual ja va militar la temporada 2015-16 al Zielona.Així, Encuentra haurà d’adaptar la rotació exterior i l’equip també seguirà amb pocs efectius a la pintura, perquè Johnny Hamilton encara no està disponible, per la qual cosa Dereck Cooke està cridat a tornar a tenir protagonisme davant d’un equip que destaca per la seua bona capacitat per tancar el rebot en defensa. De fet, el Breogán és el cinquè equip amb millor mitjana de rebots defensius, amb 26,7 captures de mitjana per partit.Sobre el rival, Encuentra va destacar que “és un equip que en defensa provoca que el rival no jugui a gust, que moltes vegades es posa en zona i canvia la defensa del bloqueig directe en funció del rival”. En l’aspecte ofensiu, el tècnic lleidatà va destacar que “té jugadors amb molts punts a les mans i que en atac juguen sempre al límit del que poden”. “Són un bloc nou que s’està construint, però amb jugadors de molt renom com Charlie Moore, Jordan Davis o Darrun Hilliar”, va afegir el tècnic, que va reconèixer que “el partit és molt important per a nosaltres perquè el Breogán és un rival que pot ser de la nostra lliga, però guanyar o perdre no seria significatiu, el que més volem és que l’equip jugui una mica millor que com ho va fer davant del Manresa”.

Duel entre dos equips amb ritmes molt elevats

Encara que Breogán i Hiopos Lleida ocupen la zona baixa de la taula i són entre els cinc equips que menys punts anoten per partit (77,8 per als lleidatans i 74,3 per als de Lugo), els dos equips destaquen per jugar a un ritme molt alt. L’Hiopos, de fet, és l’equip que juga a un ritme més alt de la Lliga, amb una mitjana de 77,2 possessions per partit, mentre que el Breogán és el quart en l’esmentada classificació, amb 75,8 de mitjana, les mateixes que el Saragossa, que és tercer.

Granada i Girona cauen al descens al perdre

Granada i Girona van perdre ahir els seus respectius partits i són els dos equips que ocupen ara la zona de descens, de la qual surt provisionalment l’Hiopos Lleida. El conjunt andalús va caure a Andorra (87-71), mentre que el Girona va perdre a casa amb l’UCAM Múrcia (75-82). El Joventut de Badalona va donar la sorpresa vencent a casa del Baskonia en un partit molt ajustat (79-82), mentre que el Corunya va vèncer amb molta claredat el Saragossa a casa, per un contundent 110-86.