El Lleida vol trencar el gel davant la seua afició

El Lleida CF rep avui (12.00/Lleida En Joc) el cuer del grup, el Mallorca B, amb un clar objectiu en ment: aconseguir la primera victòria de la temporada a casa amb afició. En els dos partits amb públic a les grades de l’estadi lleidatà, el Lleida ha encaixat dos derrotes, davant de Sabadell (0-1) i Alzira (0-2), de manera que el conjunt lleidatà vol deixar enrere aquests mals resultats a casa, que es venen repetint durant tot el 2024, després de recobrar la confiança amb la victòria de dissabte passat a casa de l’Elx Il·licità, per 0-1.

El tècnic de l’equip blau, Marc Garcia, va reconèixer que “tenim la sensació que ens ajudaria molt trencar aquesta barrera de guanyar a casa amb gent. Seria un pas molt important a nivell anímic treure’ns aquest pes de sobre”.A més de reforçar l’equip a nivell de confiança, el Lleida necessita guanyar a casa per atansar-se a la zona alta, ja que continua invicte i sense encaixar com a visitant, però a casa només ha sumat quatre punts en quatre partits. Per això, es troba desè a la taula, encara que és a un sol punt de l’Elx Il·licità, que marca el play-off.El tècnic lleidatà, que no ocuparà la banqueta després de ser expulsat a Elx, també va reconèixer que “estem creixent des de la defensa i la veritat que aquesta no era la meua idea, però tenim jugadors que enrere són diferencials i amb poc que fem defensem bé”.Les dades corroboren la visió del tècnic, perquè el Lleida és l’equip que menys gols ha encaixat, empatat amb l’Olot, amb cinc. Tanmateix, el conjunt lleidatà només n’ha anotat sis en vuit encontres –tres a casa i tres fora.Un dels pocs equips que han anotat menys és el rival que visita avui el Camp d’Esports, el Mallorca B, que és l’equip del grup que menys ha marcat, amb tan sols tres gols a favor.A més, els dos únics punts que ha sumat han estat en dos empats a zero, per la qual cosa sempre que ha anotat ha acabat perdent.El conjunt balear està dirigit per l’extècnic blau Gustavo Siviero, que va aconseguir l’ascens des de Tercera RFEF la passada campanya i tornarà al Camp d’Esports com a entrenador visitant per primera vegada des del seu pas pel club lleidatà.

Homenatge als fundadors del Lérida Balompié

En la prèvia, el club farà un homenatge als familiars dels fundadors del Lérida Balompié el 1939, aprofitant que el passat dia 20 de va celebrar el 85 aniversari des de la fundació de l’entitat. Fills i nets dels primers jugadors del club faran el servei d’honor.