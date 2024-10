Nou pas de Martín

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Jorge Martín (Ducati) va consolidar el seu avantatge al capdavant del Mundial de MotoGP després d’acabar segon, just darrere d’Enea Bastianini (Ducati), en la cursa a l’esprint del Gran Premi de Tailàndia, antepenúltima cita del campionat, en la qual el seu principal rival, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati), va acabar tercer. Sortint des de la tercera posició de la graella, el madrileny va remuntar posicions després d’una mala sortida i va aconseguir situar-se davant de Pecco, que ara avantatja en 22 punts a la general i que ja no depèn de si mateix per ser campió. D’altra banda, Marc Márquez (Ducati) va ser quart i el seu germà Àlex (Ducati) va acabar en la cinquena posició. Marc manté el tercer lloc a la general, encara que Bastianini és ara només 8 punts per sota.

Abans, Bagnaia va aconseguir la pole i va establir un nou rècord del circuit. L’italià va deixar un millor temps d’1:28.700 amb el qual va batre el registre que divendres va establir Marc Márquez al rodar en 1:29.165. Bagnaia va dominar la classificació, seguit per Bastianini a poc més de dos dècimes, amb Jorge Martín a la tercera posició, amb Marco Bezzecchi (Ducati), Marc Márquez i Fabio Quartararo (Yamaha) a la segona. Márquez va tornar a caure en una Q2. Portava tres caigudes seguides en una tanda oficial abans que no li succeís a Austràlia, però ahir a Tailàndia va tornar a ocórrer i va haver de conformar-se amb el cinquè lloc. Divendres avisava que havia d’arriscar molt per estar amb els de davant i que l’objectiu eren les dos primeres files.Per la seua part, el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, sortirà avui tercer a la cursa de Moto2.