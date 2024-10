A tocar de l'empat a Voltregà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat no va perdre mai la fe de poder puntuar ahir a la pista del Voltregà (4-3) però es va quedar a les portes de l’empat en un xoc en el qual li va durar molt poc l’avantatge inicial i en què l’equip d’Osona va generar més ocasions. Així, el Voltregà guanya el seu primer partit davant d’un Alpicat que encara no coneix la victòria a l’OK Lliga i cau a la penúltima plaça. El Voltregà va fer valer la seua condició de local i va saber tancar l’Alpicat i generar més ocasions, que Xavier Bosch va resoldre amb molt encert. Tanmateix, en una de les primeres arribades lleidatanes, Miquel Serret va forçar una falta directa que Oriol Llenas va definir amb molta classe per avançar l’Alpicat (0-1). Tanmateix, l’avantatge lleidatà va durar a penes segons, perquè Vargas va empatar amb una gran jugada individual (1-1). Com que el seu equip continuava patint després de l’empat, Sito Expósito va demanar un temps mort que va servir perquè l’Alpicat es desempallegués del domini del conjunt local. No obstant, Èric Vargas va tornar a posar a prova Xavi Bosch, poc abans que Iago Vázquez veiés la targeta blava i deixés l’Alpicat en inferioritat. Burgaya va desaprofitar la falta directa, la qual cosa va derivar en un tram de setge absolut local. Bosch va tornar a intervenir amb mèrit, però a pocs segons de recuperar el cinquè jugador l’Alpicat va encaixar el 2-1 amb què es va arribar al descans. El Voltregà va tornar a generar ocasions en l’arrancada del segon temps. L’Alpicat va tornar a tirar d’efectivitat i va empatar en una jugada que va definir Miquel Serret (2-2). Però com li va passar després de l’1-0, va tornar a encaixar poc després. Va ser en un penal que Àlex Rodríguez va fallar, però que va convertir en gol al recollir el rebuig (3-2). El joc es va obrir i es va generar perill. Al 40, Iago Vázquez en va tenir una de clara, però al contraatac Àlex Rodríguez va forçar un penal que ell va llançar de nou. Xavi Bosch va tornar a parar-lo i aquest cop no va permetre una segona acció. Rodríguez es va rescabalar immediatament i va establir el 4-2 en una gran acció individual. L’Alpicat no es va donar per vençut i va recobrar esperances amb el 4-3 d’Oriol Llenas a 4:30 del final. Ja a la desesperada i sense porter, Munné va tenir l’empat en un tret alliberat, en un últim minut molt mogut, en què el Voltregà va fallar una falta directa. Amb la derrota, l’Alpicat es queda amb només dos punts a la taula, ambdós aconseguits a casa.

L’entrenador del Lleida.net Alpicat, Jordi Sito Expósito, va lamentar que “hem comès errors evitables que davant d’un rival necessitat de punts es paguen cars”, però va lloar la capacitat que té el seu equip “per competir”.

“L’equip és rebel i mai no perd la cara al partit. Creiem que en mereixem més en aquest tram de temporada. De moment les victòries no estan arribant, però hem demostrat que tenim arguments per competir i ser un equip d’OK Lliga. No sabem si la situació és circumstancial o serà sempre així, però sabem que podem competir”, va explicar el tècnic de l’Alpicat, que d’altra banda va posar el focus a “millorar de cara al següent partit per evitar els errors que avui ens han penalitzat i sumar davant de l’Alcoi”.Més enllà de l’anàlisi sobre el seu equip, es va mostrar molt crític que “els àrbitres de moment no ens estan respectant com l’equip d’OK Lliga que som i crec que és el moment de dir-ho després de quatre jornades”. “Sempre es decanten per l’equip gran, el que porta més temps en la competició. Avui el rival ha tingut quatre pilotes aturades i fa la sensació que sempre que estàvem a prop de marcar-los els arribava una pilota aturada que ens tallava de soca-rel la nostra reacció”, va protestar el tècnic, que va afegir que “no dic que cap de les accions que han assenyalat no fos falta, però aleshores a l’altra àrea també se n’havien de xiular moltes d’altres”.