Esforç premiat

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va aconseguir el primer triomf al Camp d’Esports amb públic al vèncer per 3-1 el Mallorca B, cuer del grup. El partit va ser un monòleg ofensiu lleidatà en què el resultat es va ser quedat fins i tot curt. De fet, el matx no es va decidir fins als últims minuts amb els gols de Naranjo i Diego Iglesias. Els de Marc Garcia, que ahir estava sancionat i no va poder asseure’s a la banqueta, sumen per primera vegada a la Lliga dos victòries seguides i també aconsegueixen la primera davant de la seua afició a les grades. I és que anteriorment només havia guanyat el Cornellà, però va ser a porta tancada. Amb les dos victòries consecutives el Lleida torna a les posicions de play-off en cinquè lloc, posició en la qual va acabar l’any passat, situant-se a dos punts del líder Sabadell, que va perdre a casa amb l’Olot (1-2). Els vallesans comparteixen liderat amb el Sant Andreu, deixant darrere València Mestalla, a un punt del Lleida que empata amb l’Espanyol B però que ocupa la quarta posició per la diferència de gols.

El partit va començar com el Lleida acostuma aquesta temporada. Domini constant i vivint en camp contrari. A diferència dels encontres anteriors a casa, els locals van obrir el marcador en el minut 9 en la que va ser la primera ocasió clara de gol. Naranjo va rematar de taló una centrada rasa però abans que la pilota es perdés per línia de fons Unai va estar molt atent per arribar a la bimba mossegada i enviar un tret ras i creuat que va superar el porter rival, que hauria pogut fer molt més tant a l’hora de sortir a buscar el cop de taló de Naranjo com a tapar el tret d’Unai (1-0). A partir d’aquí, va seguir el monòleg ofensiu del Lleida, fins i tot arribant a marcar en el minut 19. Però Naranjo va connectar una bona rematada de cap en fora de joc.Mentre el xoc s’anava atansant al descans, aflorava la sensació que l’1-0 quedava curt, principalment perquè a banda del gol es van reclamar tres penals a favor del Lleida. Els dos primers comesos sobre Unai i el tercer sobre Quadri, en els quals cada un semblava més clar que l’anterior. Paradoxalment, en el minut 39 va arribar la gerra d’aigua freda. Cortijo tenia la posició guanyada en un duel aeri, i després de ser lleugerament objecte de falta, va habilitar una centrada que va trobar Domènech, que va rematar a plaer (1-1). Just abans del descans, Campins va trobar un rebuig a la frontal de l’àrea petita però va estavellar la pilota contra el cos del porter, que li va tapar bé l’espai. Tal va ser la desesperació global als locals, que al túnel dels vestidors van expulsar l’entrenador de porters blau per recriminar l’actuació arbitral, ja que, curiosament, totes les decisions de cara o creu eren en contra del Lleida.No va canviar l’escenari en el segon temps. Els blaus monopolitzant la possessió i els balears intentant enviar pilotes llargues a l’espera que algun dels seus dos davanters estigués inspirat. Pels blaus no es van comptabilitzar tantes arribades com en els primers instants, però a l’hora de partit Solbes va rematar un córner llançat al segon pal que va treure el central Wade sota la línia de gol.A partir de llavors, els minuts van anar passant amb la sensació que els visitants no podien crear perill, però que el temps jugava en contra del Lleida, que continuava vivint en camp contrari. Mentrestant, Campins, amb molèsties, va haver de ser substituït per Rubio.L’espera es va fer llarga, però el premi va arribar en el minut 82. Diego Iglesias, que va culminar un gran matx desbordant per banda dreta en tot moment, va completar l’enèsim dríbling abans de posar una centrada rasa. Dins de l’àrea petita hi havia Naranjo, que va empènyer la pilota per tornar a desencadenar l’alegria i donar una mica d’aire a un equip que ho havia fet tot per anar guanyant (2-1). A continuació, el duel es va trencar i allà van aprofitar l’escenari cames fresques com les d’Adri Gené o la condició física de Quadri permetent que el Lleida controlés el joc dins del descontrol. De fet, gairebé arribats al minut 90, entre Adri Gené i un rebot va estar a punt d’arribar el tercer però la defensa mallorquinista va treure la pilota dos vegades de la línia de gol. A més, el Lleida continuava sense patir gaire en defensa, dedicant-se a buscar la meta rival.En el cinquè dels sis minuts afegits, va arribar la tranquil·litat i la festa. Adri Gené va conduir el contraatac pel mig, va obrir a banda dreta per a Naranjo que, al primer toc, li va posar la pilota amb safata a Diego Iglesias, que arribava del costat contrari, per empènyer-la i posar la guinda a un partit magnífic (3-1).El Lleida havia certificat un triomf que, per joc i ocasions, va merèixer guanyar de manera més àmplia i còmoda. De fet, durant l’enfrontament es van comptabilitzar fins a 29 rematades dels locals per tan sols una dels visitants, i va ser la que va acabar en gol. D’altra banda, les decisions arbitrals van evitar que els locals aconseguissin augmentar el seu avantatge, però el bon treball i la perseverança van aconseguir que no s’haguessin de lamentar aquestes circumstàncies alienes.

Expulsat l’entrenador de porters

Pol Fresneda, entrenador de porters del Lleida, va ser expulsat al túnel dels vestidors durant el descans. Segons va recollir el col·legiat a l’acta el motiu de l’expulsió va ser per cridar a viva veu: “Sempre igual, quina puta merda.” Curiosament, el tècnic blau Marc Garcia va declarar després del partit en la roda de premsa que l’entrenador de porters era l’encarregat de comunicar-se amb ell des de la grada, on va veure el matx a causa de la sanció.

85 anys de la fundació del Lérida Balompié

Coincidint que l’últim partit de la Unió Esportiva Lleida a casa va ser davant del Mallorca B es va rendir homenatge, en els minuts previs al matx, als familiars dels integrants que van formar la primera plantilla l’any 1939, al final de la Guerra Civil Española. I és que aquest any s’han complert vuitanta-cinc anys des de la fundació de l’entitat antecessora de l’actual Lleida Club de Futbol, passant per Unió Esportiva Lleida i Lleida Esportiu.

Bones paraules al recordar el passat blau

L’entrenador del Mallorca B, Gustavo Siviero, va ser entrenador del Lleida Esportiu la temporada 2016-2017. Va ser la temporada següent a la que els blaus es van quedar a les portes de l’ascens a Segona a Sevilla. L’entrenador argentí, en roda de premsa posterior al partit, va declarar que “guardo un bon record de Lleida, vam anar de menys a més i gairebé juguem play-off. Va ser una temporada d’aprenentatge i vaig ser molt ben tractat per tothom”.