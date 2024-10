LaLiga denuncia insults racistes a Lamine Yamal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

LaLiga denunciarà davant de la Secció d’Odi de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional, informant-ne l’Excel·lentíssim Fiscal de Sala Coordinador de la Unitat de Delictes d’Odi i Discriminació de la Fiscalia General de l’Estat, les “intolerables conductes racistes” contra el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal per part d’alguns aficionats presents al Santiago Bernabéu en el clàssic de dissabte (0-4), mentre que el Reial Madrid va anunciar que adoptarà “mesures disciplinàries i judicials” contra els responsables del que ha ocorregut. LaLiga també va recollir insults racistes als blaugranes Raphinha i Ansu Fati.

Durant el partit, Lamine Yamal va rebre insults per part d’alguns individus presents a les grades, que, després de marcar el 0-3, li van dedicar paraules com “moro de merda”, “puto negre”, “puto moro” o “a vendre mocadors al semàfor”. A més, la patronal va condemnar “enèrgicament” aquests fets. “LaLiga continua ferm en el seu compromís d’erradicar qualsevol tipus de conducta racista i odi dins i fora dels estadis. En l’esport no hi ha lloc per a aquesta xacra”, va continuar. Per la seua banda, el Reial Madrid també va condemnar els insults racistes al jugador blaugrana i va anunciar mesures legals. “El Reial Madrid condemna de manera rotunda qualsevol tipus de comportament que impliqui racisme, xenofòbia o violència en el futbol i en l’esport, i ha obert una investigació a fi de localitzar i identificar els autors d’aquests lamentables i menyspreables insults, per poder adoptar les mesures disciplinàries i judicials pertinents”, va indicar.D’altra banda, el Consell Superior d’Esports, a més de “condemnar de manera enèrgica els incidents”, va confirmar que els fets seran analitzats per la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport avui dilluns. El FC Barcelona va assegurar que “estem estudiant com procedir”.

Aitana Bonmatí i Vinícius, favorits a guanyar la Pilota d’Or

La centrecampista catalana del FC Barcelona Aitana Bonmatí aspira a revalidar avui al Teatre del Châtelet de París (20.30 hores/Movistar Plus+) la Pilota d’Or, un guardó que atorga la revista francesa France Football en col·laboració amb la UEFA, mentre que les seues companyes Alèxia Putellas, doble guanyadora del premi, i la noruega Caroline Graham Hansen s’erigeixen com les seues principals rivals.D’altra banda, en futbol masculí, el brasiler Vinícius emergeix com el gran favorit per convertir-se en un dels futbolistes més joves a guanyar la Pilota d’Or. El seu company britànic Jude Bellingham i el centrecampista espanyol Rodri poden acompanyar Vinícius en el podi d’aquesta edició.

Vinícius qualifica el fet de “lamentable”

El davanter del Real Madrid Vinícius Júnior va condemnar el “lamentable” episodi “amb insults racistes” cap a jugadors del Barcelona durant el clàssic. “Lamentable el que ha passat ahir –per dissabte– al Bernabéu amb insults racistes. No hi ha espai per a aquestes persones en la nostra societat. Tot el meu suport a Lamine, Ansu i Raphinha. Sé que el Madrid i la policia van fer les coses per identificar i castigar els culpables”, va escriure ahir el brasiler al seu compte d’X.

Lewandowski va firmar el seu quart doblet

Robert Lewandowski ha marcat en 11 partits 14 gols i 8 han estat en forma de doblet: amb el València, Vila-real, Sevilla i, dissabte, el Reial Madrid. El davanter blaugrana lidera amb solvència la taula del pitxitxi, guardó que ja va conquerir en la seua primera temporada, la 22-23.

El Barça conserva un rècord amb la victòria

Amb la victòria de dissabte, el Barcelona va evitar que el Madrid l’igualés un rècord, el de 43 partits sense perdre entre les temporades 2016-17 i 2017-18. El Madrid en portava 42.

L’Atlètic perd davant del Betis i ja no queden invictes

L’Atlètic va encaixar la primera derrota de la temporada a LaLiga 4 dies després de l’entrepussada europea davant del Lilla. Ho va fer al perdre 1-0 al Benito Villamarín, on no queia des de fa cinc anys i vuit mesos. Amb aquesta derrota ja no queden equips invictes en la competició. Els de Manuel Pellegrini van anar 1-0 al descans amb un gol en pròpia porta de José María Giménez, però van perdre el compte de les ocasions fallades.