Rodrigo Hernández, centrecampista espanyol del Manchester City, s’ha convertit en el principal candidat a alçar-se amb la Pilota d’Or a la gala d’aquesta nit a París. Aquesta sorprenent situació s’ha produït després de confirmar-se que l’expedició del Reial Madrid no viatjarà a la capital francesa per assistir a l’entrega del cobejat premi.

Segons fonts del club blanc, la delegació merengue, que incloïa figures com Vinícius Júnior, Jude Bellingham i Dani Carvajal, tenia previst desplaçar-se a París a primera hora de la tarda. Tanmateix, han decidit cancel·lar el viatge en rebre informació de què el davanter brasiler, considerat fins ara el màxim favorit, no resultaria guanyador. Fins i tot es va estudiar la possibilitat que acudís Emilio Butragueño, director de relacions institucionals del Reial Madrid, però finalment es va optar per no fer-ho.

Per la seua part, Rodri, que ja es troba a París, ha estat vist amb crosses a causa de la greu lesió de genoll que va patir al setembre. El talentós mig centre espanyol va ser peça clau en la consecució de la quarta Premier League consecutiva per al Manchester City la passada temporada, a més de conquerir l’Eurocopa amb la selecció espanyola a Alemanya.

Un premi històric per al City

Malgrat partir com a segon favorit en les apostes, per darrere d’un Vinícius que gaudia d’un favoritisme desmesurat, Rodri s’ha posicionat com el jugador amb més opcions de portar-se la Pilota d’Or. D’aconseguir-ho, es convertiria en el primer futbolista del Manchester City en rebre aquest prestigiós guardó.

Altres nominats del Manchester City

A més de Rodri, el conjunt citizen compta amb uns altres tres jugadors entre els 30 nominats a la Pilota d’Or: Ruben Dias, Erling Haaland i Phil Foden. Així mateix, Pep Guardiola figura entre els candidats al premi de millor entrenador, mentre que el jove Savinho opta al trofeu Kopa, que reconeix el millor futbolista sub-21.