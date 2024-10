Triomf de Sainz en un atziac GP 400 d'Alonso

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Carlos Sainz (Ferrari) va aconseguir ahir la quarta victòria en la seua trajectòria a la Fórmula 1, imposant-se de principi a fi en el Gran Premi de Mèxic. El pilot madrileny, que al final de la temporada abandonarà Ferrari, va defensar la pole a la sortida i va imposar un ritme inabastable per als seus oponents, fins a creuar primer la línia de meta, davant de Lando Norris (McLaren), que va avançar Charles Leclerc (Ferrari) en les últimes voltes i li va arrabassar la segona plaça al monegasc, que va acabar tercer i amb la volta ràpida.

La mala notícia del cap de setmana va ser el prematur abandó de Fernando Alonso (Aston Martin), que ahir disputava el seu Gran Premi número 400 a la Fórmula 1 –amb diferència el pilot amb més carreres–, però la seua gesta va quedar entelada perquè va abandonar per un problema mecànic després de 16 voltes. Qui tampoc va tenir una carrera fàcil va ser el líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), que va acabar sisè, condemnat per una dura sanció per una altra topada en pista amb Norris, la seua gran amenaça en la lluita pel Mundial, en les primeres voltes. El neerlandès rodava segon després de la sortida i, quan intentava protegir la posició davant del britànic, va cometre dos infraccions –una per sortir de la pista i treure un avantatge i l’altra per empènyer fora del traçat el seu oponent–, que li van valer una sanció de 10 segons cada una. Amb 20 segons de penalització, es va quedar fora de la lluita pel podi i va cedir 10 punts davant de Norris, que està a 47 a falta de quatre Grans Premis per disputar.Després que el neerlandès quedés molt endarrerit per la sanció, la pugna per la segona plaça va mesurar Norris amb Leclerc, que després de la lluita entre el de McLaren i Verstappen a l’inici va passar de la quarta a la segona plaça.El que semblava un doblet encarrilat de Ferrari es va anar complicant després de l’única parada en boxs, perquè amb els pneumàtics durs Norris va anar retallant distàncies amb el monegasc, que quan ja tenia el seu oponent enganxat al seu aleró va cometre un error en l’últim revolt i va entregar la segona plaça al britànic. Aquest es va allunyar i fins i tot va retallar temps amb Sainz, però la distància amb el madrileny va ser inabastable i va poder segellar amb tranquil·litat el seu segon triomf d’aquest 2024.