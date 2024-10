Vinícius i Reial Madrid no acudiran a la gala de la Pilota d’Or després de conèixer el resultat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vinícius Junior i els candidats del Reial Madrid a altres guardons no assistiran a la cerimònia de la Pilota d’Or d’aquest dilluns després d’assabentar-se, segons fonts del club, que l’astre brasiler no guanyarà el premi al millor jugador de la passada temporada. La delegació madridista que tenia previst viatjar a París va cancel·lar els seus plans després de rebre l’esmentada informació.

Malgrat que Vinícius va anotar 24 gols i va repartir 11 assistències en 39 partits, conquerint el doblet de Lliga i Champions -fins i tot marcant a la final-, el club merengue considera que "és una falta de respecte que els criteris del premi no proclamin guanyador a Vinícius ni a Dani Carvajal". Per aquesta raó, han decidit no anar a la gala.

Amb aquesta decisió, tot apunta que l’espanyol Rodrigo Hernández, del Manchester City, es perfila com el principal favorit per fer-se amb la Pilota d’Or, el guanyador del qual es revelarà en la cerimònia que començarà aquest dilluns a les 20:45 hores CET (-1 GMT).

Altres candidats madridistes

A més de Vinícius i Carvajal, uns altres quatre jugadors del Reial Madrid optaven a aquest prestigiós guardó: Jude Bellingham, Fede Valverde, Antonio Rüdiger i Toni Kroos, aquest últim retirat després de l’Eurocopa 2024.

Trofeu Kopa i altres premis

El conjunt blanc també compta amb Arda Güler com a representant al Trofeu Kopa, que reconeix el millor futbolista jove, encara que Lamine Yamal parteix com a favorit. Per la seua part, Andriy Lunin aspira a ser el millor porter, Carlo Ancelotti podria ser elegit millor entrenador i el mateix Reial Madrid és candidat a "millor club masculí de l’any". Tanmateix, cap d’ells no serà present a la gala després de conèixer-se que Vinícius no s’alçarà amb la Pilota d’Or.