Festa blaugrana a París

El Barça continua de celebració després de ser el gran triomfador de la 67a Gala de la Pilota d’Or i emportar-se tres dels principals premis: Aitana Bonmatí va revalidar el trofeu a millor futbolista mundial amb la seua segona pilota daurada; Lamine Yamal, el premi a millor jove i el club blaugrana també va aconseguir el guardó a equip femení de l’any. L’altre gran triomfador de la nit va ser Rodrigo Hernández, segona Pilota d’Or de la història del futbol masculí espanyol després que Luis Suárez ho aconseguís el 1960.

Aitana Bonmatí va aconseguir ahir a la nit la seua segona Pilota d’Or consecutiva després de la que va rebre fa un any, i que premia la seua contribució a la temporada dominadora del Barcelona, que guanya el trofeu des de fa quatre anys seguits després de les dos que va guanyar Alèxia Putellas el 2021 i el 2022. El domini del Barça es va veure també reflectit en la present edició, perquè el podi va ser completament blaugrana, amb Caroline Graham Hansen segona i Salma Paralluelo tercera.“Estic molt agraïda”, va afirmar Aitana, de 26 anys, al recollir el trofeu, i va recalcar que, com ella diu sempre, “ens ho hem merescut totes”, durant el seu discurs, que va tornar a ser majoritàriament en català. “Crec que podíeu haver guanyat qualsevol de vosaltres”, va dir a les seues companyes.La de Sant Pere de Ribes va aconseguir 26 gols i 18 assistències malgrat ser centrecampista i va ser clau perquè el Barça aixequés els quatre títols en joc la campanya passada. De fet, el conjunt blaugrana va ser triat com el millor equip femení de la temporada 2023-24. Joan Laporta i Alèxia Putellas van pujar a recollir el trofeu, però la capitana va fer que totes les seues companyes presents a la gala també pugessin a l’escenari.La gala va ser històrica per al futbol espanyol, ja que va aconseguir un històric doblet contra pronòstic, perquè Rodrigo Hernández va rebre la Pilota d’Or masculina. El centrecampista del Manchester City i campió de l’Eurocopa amb la selecció espanyola es va imposar a Vinícius, que partia com a principal favorit al guardó.Tanmateix, la incògnita es va aclarir gairebé per complet al migdia, ja que el Reial Madrid va decidir boicotejar la gala quan va conèixer que el seu jugador no recolliria la Pilota d’Or parlant de “falta de respecte”, malgrat que Rodri va precedir tres jugadors del Reial Madrid en l’elecció: Vinícius, que va ser segon, Bellingham, tercer, i Carvajal, quart. De fet, el Reial Madrid va ser guardonat com el millor club masculí. “Ho faré 10 vegades si cal. No estan preparats”, va escriure desafiador Vinícius a les seues xarxes socials.Rodri va recordar tota la seua família, dels clubs on ha militat i els seus companys. A més, va voler dirigir-se a Lamine Yamal, a qui li va dir que “seràs el pròxim a guanyar-lo”. El jove blaugrana va rebre el trofeu Kopa, com a millor jove del món amb només 17 anys.

Jenni Hermoso rep el premi Sòcrates

Jennifer Hermoso va rebre el premi Sòcrates pel seu treball a favor de la igualtat. La futbolista madrilenya va fer un emotiu discurs en el qual va deixar clar que “continuaré sent valenta per totes les dones, no deixaré d’alçar la veu ni de lluitar” perquè les futures generacions “es mereixen un futbol femení lliure de perjudicis i violència de gènere”.

Carlo Ancelotti, millor entrenador de l’any

Carlo Ancelotti, tècnic del Madrid, va ser nomenat millor entrenador masculí de l’any, un premi que ha estat rebatejat com Trofeu Johan Cruyff. L’italià no va acudir a recollir el trofeu, com la resta de representants del seu club, mentre que el trofeu femení va ser per a Emma Hayes, seleccionadora dels Estats Units.

Emi Martínez s’emporta el premi Yashin

L’argentí Emiliano Dibu Martínez va aconseguir per segona vegada consecutiva el premi Yashin al millor porter de l’any, després d’entrar a Champions amb l’Aston Villa i guanyar la Copa Amèrica amb Argentina.

Laporta recorda el clàssic en el seu discurs

Durant el discurs després de recollir el premi a millor equip femení de l’any, Joan Laporta es va recordar del triomf en el clàssic de l’equip masculí: “Vull manifestar el nostre més sincer agraïment als nostres jugadors, al nostre entrenador Hansi Flick i el seu equip, perquè gràcies a ells el Barça és un equip sòlid. Estem jugant molt bé, també en el clàssic”, va sentenciar.