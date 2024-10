Formador al Paraguai

El Cerro Porteño, el club més poderós del futbol paraguaià juntament amb l’Olimpia, acaba de ser proclamat com el millor de la temporada passada comptant els resultats de tots els equips de les categories inferiors i un dels principals culpables és el lleidatà Dani Rubiol (Ivars d’Urgell, 12-10-1973).

Rubiol ha estat el director de tot el futbol base del club ubicat a la capital, Asunción, i que vesteix colors blaugrana com el FC Barcelona. “Hem quedat campions amb l’equip juvenil i amb el sub-17. I a més set jugadors del sub-17 van contribuir de manera decisiva a la consecució del títol per part de Paraguai del campionat sud-americà de la categoria”, explica aquest entrenador lleidatà.L’Associació Paraguaiana de Futbol, l’organisme federatiu afiliat a la FIFA d’aquell país, publica cada any la taula classificatòria dels clubs comptabilitzant tots els resultats dels equips que tenen als seus planters i el Cerro Porteño ha obtingut 461 punts després de disputar 198 partits entre tots els seus equips de base, dels quals n’han guanyat 142 i només n’ha perdut 21, marcant 550 gols i encaixant-ne 178. Olimpia i Libertad, ja a més distància, han quedat segon i tercer.Dani Rubiol, un autèntic rodamon del futbol internacional, però especialment arrelat en el paraguaià, ha tingut un paper destacat en aquesta fita. Fa vuit anys que va marxar de casa per entrenar al futbol internacional de la mà del barceloní però molt vinculat a Lleida Fernando Jubero, sent el tècnic assistent d’aquest al mateix Cerro Porteño, el Guaraní i el Libertad, els tres al Paraguai, a més d’una etapa al Jubilo Iwata japonès.Rubiol es troba des de fa uns dies en terres lleidatanes i, encara que és entrenador, la seua vocació actualment és ser director esportiu d’un club. “Per l’experiència que he anat adquirint durant tots aquests anys em veig més en el paper d’observar jugadors i construir projectes que no pas d’entrenador”, explica. La seua pròxima destinació no té lloc ni data. “Han anat sortint ofertes, però tant el Fernando com jo pensem que ha de ser un projecte prou interessant. Pot ser a Espanya o en un altre país”, conclou Rubiol.