Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El club de futbol Unió Esportiva Vilanovenca, de Vilanova de Bellpuig, és un dels cinc projectes guanyadors de la vuitena convocatòria de la plataforma de suport a l’esport femení Ellas Son de Aquí, impulsada pel grup Nufri. També han estat premiades la gimnasta olímpica Noemí Romero; l’escaladora María Paredes; el club de gimnàstica acrobàtica Acrobalance, de Granada, i la jugadora de bàdminton Iziar Barcala, de Pontevedra.

El club de Vilanova de Bellpuig ha resultat guanyador en la categoria Territori, que acull als projectes presentats des de les comarques de Lleida i que la plataforma entrega en col·laboració amb la marxa cicloturista Catigat. Ha estat premiat amb 2.000 euros, que utilitzarà per a les despeses dels dos equips femenins federats que té en competició.En la categoria Olímpica el premi ha estat per a la gimnasta madrilenya Noemí Romero, que va participar en els Jocs de París. Rebrà 5.000 euros cada un dels propers quatre anys, el cicle olímpic complet, perquè pugui preparar la seua participació en la pròxima cita olímpica, a Los Angeles 2028.En la categoria Elit el premi de 5.000 euros ha correspost a l’escaladora extremenya María Paredes, perquè pugui preparar la participació en el pròxim Campionat d’Europa en la modalitat boulder.I en categoria Amateur es patrocinen dos projectes, el del club de gimnàstica acrobàtica Acrobalance de Granada i el de la jugadora de bàdminton de Pontevedra Iziar Barcala, amb 3.000 euros per a cada un.