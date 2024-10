Un altre expedient pels insults racistes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els insults racistes proferits contra Lamine Yamal, Raphinha i Ansu Fati per part d’aficionats del Reial Madrid durant el clàssic de diumenge passat al Santiago Bernabéu han portat el Defensor del Poble, dirigit per Ángel Gabilondo, a iniciar d’ofici una investigació davant d’Antiviolència, a la qual sol·licita informació sobre les accions que ha pres. Amb aquesta actuació, la institució vol conèixer la valoració de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància respecte a la possible adopció de mesures addicionals a les previstes a la llei, incloent-hi les possibles propostes d’instrucció d’expedients sancionadors.

Aquesta investigació s’uneix a una altra actuació oberta pel Defensor del Poble, que el maig del 2023 després de rebre diverses queixes, va iniciar actuacions davant del Consell Superior d’Esports pels insults racistes rebuts per Vinícius a Mestalla. Ja diumenge, al transcendir les imatges i els àudios, el Reial Madrid va emetre un comunicat condemnant els fets i anunciant que ja treballava per identificar els autors dels insults racistes i prendre mesures tant a nivell de club com judicials.

D’altra banda, Pep Guardiola, tècnic del Manchester City, equip de Rodri, flamant guanyador de la Pilota d’Or, va parlar ahir sobre la gala i va restar importància al fet que el Reial Madrid no es presentés a la gala. “Res a dir. Si volen venir, bé, que no volen venir, també bé. No som aquí per jutjar”, va assenyalar el tècnic del City, que no va voler restar protagonisme a Rodri. “És una notícia increïble per a ell i, per descomptat, per a tots nosaltres, tothom al City i els nostres aficionats. Estem molt orgullosos d’ell. És la primera vegada”, va comentar.“Vinícius hauria hagut de guanyar la Pilota d’Or? Pot ser, però és el que ha passat. Són els periodistes, no un grup de persones d’elit els que decideixen. És una cosa que passa arreu del món, no es tracta d’una votació d’un sol país. Hi ha opinions diferents arreu. Per això el futbol és bonic i tothom en parla...”, va assegurar sobre el guardó que es va emportar Rodri.Després de tot l’enrenou creat entorn de Vinícius per no guanyar la Pilota d’Or, el brasiler va voler tornar a enviar un missatge. Aquesta vegada ho va fer al seu perfil oficial d’Instagram, en el qual va postejar una imatge de tota la plantilla del Reial Madrid al costat del president Florentino Pérez i el president d’honor, Pirri, que ha acompanyat amb el comentari “junts”.

El Madrid, davant la jutge pel soroll en 18 concerts

La jutge Mónica Aguirre, titular del Jutjat d’Instrucció número 53 de Madrid, va interrogar ahir l’administrador únic del Reial Madrid en el marc d’una querella interposada pels veïns per superar 2.500 vegades el soroll permès en divuit concerts celebrats a l’estadi Santiago Bernabéu.