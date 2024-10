Amat: “A casa cal sumar de tres en tres”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida completarà avui (20.30 h) la quarta jornada de l’OK Lliga amb un partit dels marcats en roig al calendari davant l’Igualada, un rival directe en la lluita per entrar a la Copa del Rei i el play-off. El tècnic, Edu Amat, reconeix la importància del duel pel fet de jugar-se a casa i per girar full de les dos últimes derrotes, davant de Liceo i, sobretot, Barça, que no va deixar gaire bones sensacions. “És cert que la derrota al Palau va ser un cop dur anímicament. El fet de no jugar el cap de setmana ens ha anat bé perquè hem tingut uns dies extres per recuperar-nos mentalment de la derrota”, va indicar.

Amat va reconèixer que “el nostre objectiu ha de ser sumar de tres en tres, sobretot a casa. Està clar que a casa és on t’has de fer fort i on no pots fallar, i això és potser el que ens va faltar la temporada passada a la primera volta, que no vam ser prou sòlids com a locals i toca corregir-lo”, va assenyalar el tècnic llistat, que veu l’equip preparat malgrat les dos últimes derrotes. “Estem tranquils i sabem que la nostra Lliga passa per fer-nos forts davant d’aquests equips. Sabíem que l’inici de Lliga no seria fàcil, però ara ens venen tres partits molt importants per intentar sumar punts”, va dir en relació amb el duel d’aquesta nit i els dos següents, a la pista del Sant Just i el derbi contra l’Alpicat a l’Onze de Setembre.Sobre l’Igualada, que arriba després de plantar cara a la Copa Intercontinental a l’Oliveirense, el campió, va avisar del seu potencial. “Ha tingut molts canvis respecte a l’any passat i s’està reconstruint. És un equip molt seriós defensivament i aplicat”, va assenyalar Amat.

D’altra banda, la plantilla llistada va tornar a tenir ahir problemes per entrenar-se a causa que el parquet s’ha aixecat en algunes zones, especialment les que toquen amb la tanca, a causa de la humitat arran de les pluges caigudes aquests últims dies. Aquesta situació ja es va viure en vigílies de rebre al Liceo i, en principi, el partit d’aquesta nit no perilla.